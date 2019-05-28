特朗普授權向法務部全權公開機密，引發給情報機構“抽底”爭議. May. 28, 2019 07:55. by 常駐華盛頓記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國總統特朗普就2016年大選活動的情報，授權司法部長而不是情報部門負責人判斷是否屬於機密並全權公開權力，引起了激烈的爭論。 特朗普總統表示，將揭露特別檢察官羅伯特·米勒啟動“通俄門”調查的原委，24日通過行政命令賦予司法部長威廉·巴爾接近和公開機密的權力，以便進行相關調查。此外，他還指示各情報機構“迅速、全面地協助調查”。特朗普總統在米勒特檢組今年3月拿出沒有“決定性壹槍”的平淡的調查結果後表示不滿說：“應該對特檢進行調查。”美國媒體分析認為，總統的此次舉措是壹種報復。 分析人士指出，巴爾既沒有擔任過情報部門負責人的經驗，也不是這方面的專家，處理這壹問題並不合適。特別是，他把事先應該和情報部門負責人討論的對象定為“司法部長認為需要的部分”，這引起了很大的爭議。因為這事實上是要求情報部門負責人們根據巴爾的指示來決定是否解除機密情報。國家情報局長丹·科茨表示，“對於有可能使國家安全陷入危險的機密公開問題，相信司法部長會與情報部門負責人們進行商議，“打出了‘綿裏藏針’的牽制球。 特朗普總統的此次措施可能會使情報部門負責人無力化的擔憂也在加大。《華盛頓郵報》當天援引前任情報部門相關人士的話報道說：“授權不在處理機密位置上的官員公開機密的權力，這沒有先例。情報提供者等可能因此暴露。”曾擔任美國聯邦調查局顧門委員的詹姆斯·貝克批評說：“這是當面侮辱情報部門負責人的行為。”前中央情報局副局長邁克爾·莫雷爾也說：“這是壹個破壞情報部門規範的決定。美國的盟國和夥伴們今後是否會與美國共享敏感情報，這壹點令人懷疑。” 掌控眾議院的在野黨民主黨也指責總統。參議院情報委員會的民主黨幹事馬克·華納議員對哥倫比亞廣播公司（CBS）批評說：“特朗普總統和巴爾部長沒能將情報要員冒著生命危險收集的情報政治化，令人著急。”眾議院情報委員會主席亞當·西夫也表示：“這是總統濫用權力的行為。他企圖將國家機密政治化和武器化。” 但白宮發言人薩拉·桑德斯26日在接受NBC采訪時被問及這個問題時卻表示，“我們已經知道FBI（聯邦調查局）發生了非常多的腐敗事件。他們（FBI）泄露了情報，說了謊”，反過來把責任推在情報部門身上。

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