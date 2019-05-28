特朗普，朝鮮的導彈“不要看罰款”. May. 28, 2019 07:58. lovesong@donga.com. 美國總統唐納德特朗普12月27日表示，“我認為朝鮮不會違反聯合國的製裁。金正恩預計會引領朝鮮的變革。”他說，特朗普是日本訪日的第三天，在日本首相安倍晉三和日本首相坂坂赤坂舉行聯合新聞發布會後，在聯合新聞發布會上敦促金正日“走向無核化”。特朗普總統說，“金正日非常聰明。我們將放棄核武器來發展這個國家，”他說。 “朝鮮無法用核武器繁榮。（金主席）”我知道核武器只會發生壞事。 “我們將繼續對朝鮮實施制裁，”特朗普說。 “我們不會急於重啟北美對話。”特朗普在峰會前的講話中說：“朝鮮沒有長時間發射火箭，也沒有進行核試驗。北美（相互）尊重，”他說。 “我們最近一直在做很少的活動，但我們正在仔細觀察接下來會發生什麼，”他補充道。 “非常小的活動”是指本月早些時候朝鮮發射的短程導彈。關於朝鮮的導彈發射，特朗普總統說，“金正恩可能有興趣獲得關注。”安倍在新聞發布會上強調，“美國和日本在朝鮮問題上的立場是完全一致的。” “我希望直接與金見面會面，”安倍說，“特朗普總統表示，他將與被綁架受害者家屬會面並共同努力解決問題。” “我希望無條件地與金正日舉行首腦會議，”他再次強調說。特朗普和他的妻子參加了今天早上由火影忍者國王舉行的禮節儀式。特朗普是他第一次訪問美國的第一天抵達的外交部長。特朗普總統說：“我很榮幸在傳票後被邀請作為國賓，”德仁說，“我很高興我成為第一位國賓。”

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