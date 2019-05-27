《寄生蟲》獲戛納金棕櫚獎，打響韓國電影百年禮炮. May. 27, 2019 08:09. . 奉俊昊導演的電影《寄生蟲》在第72屆戛納國際電影節上獲得了最高獎金棕櫚獎。這是韓國電影首次在被譽為世界頂級電影節的戛納電影節上獲得大獎。這是韓國電影自2000年進入戛納電影節競賽單元後，時隔19年迎來的喜事。作為超越昆汀·塔倫蒂諾、佩德羅·阿爾莫多瓦爾、達爾登兄弟等響當當的導演候選作品的壯舉，評委會主席亞歷杭德羅·岡薩雷斯·伊納裏圖導演表示：“《寄生蟲》是非常獨特的經歷。獲得金棕櫚獎是評委壹致同意的決定。”這是奉俊昊導演的個人榮譽，同時也是韓國電影無限潛力得到全世界認可，意義重大。 繼2017年的《玉子》之後，奉俊昊導演第二次挑戰戛納電影節競爭單元，在獲獎的喜悅中寫下了電影人生中的重大壹筆。奉俊昊導演自2000年以《普蘭達斯的狗》出道以來，以把對社會的批判意識巧妙地融入藝術性和大眾性的作品世界而備受矚目。將《怪物》、《母親》、《殺人回憶》、《雪國列車》等犯罪、題材大片、驚悚片等多種題材以自己特有的影像語言重新詮釋，奉俊昊導演被評價為是自身已成為壹種題材，得以晉身大師行列。 獲獎作品《寄生蟲》講述的是無業遊民家庭長子成為有錢人家的高額課外輔導老師後展開的故事。該片自由地駕馭黑色幽默、驚悚和恐怖題材，以韓國現實為背景，講述了地球村普遍存在的貧富差距、階級問題，受到了好評。這是壹個通過講述現代韓國問題的電影，也多少可以超越文化與國境引起廣泛共鳴的啟迪自信心的案例。 奉俊昊的獲獎，是濃縮地象征韓國電影百年成長軌跡的裏程碑式的場面。正如奉俊昊導演在正式記者會上所說：“恰逢今年是韓國電影誕生100周年，戛納電影節給韓國電影帶來了意義非凡的禮物。”但是滿足於喝彩還為時過早。我們應該重新回味，與獲獎的喜悅壹道，還面臨著確保多樣性、壟斷銀屏等阻礙韓國電影騰飛的諸多課題。在世界舞臺上，韓國文化內容的優秀性得到認可是提高國格的捷徑。期待防彈少年團的耀眼表現之後，通過戛納電影節獲獎，韓流的地位能上升到壹個新的層次。

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