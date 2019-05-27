奮爭出殼的鬥爭. May. 27, 2019 08:10. . “鳥要掙脫出殼，蛋就是世界。人要誕於世上，就得摧毀這個世界。”—出自赫爾曼•黑塞的《德米安：仿徨少年時》 從小開始運動的我，一直與對手競爭，生活至今。努力不輸，輸了之後更努力。從職業生涯到退役後的教練生涯，一直如此。但是在指導選手的過程中產生的疑慮是“真的是因為努力不足而沒能成功嗎？” 有一天，當我讀到德米安時，我不禁大叫“Eureka(我想出了)”。讀到了可以解決之前遇到的疑慮的文章。那就是，為了成長必須打破一個世界。此後，我開始脫離固有觀念，從另一個角度看待世界。世上不變的是“世界永遠在變化”，而我在這期間一直生活在自己的世界裏。因為視線停留在那個世界，所以不能擁有廣闊的眼界，也無法思考地更為深遠。 2012年我開始擔任LG雙子星隊的投手教練。我們隊過去沒有可靠的終結投手，比賽打得總是很不穩定，無法解決這部分問題，就不可能取得好成績。 因此，我決定把當時球隊的先發投手奉重根轉換為終場投手。但是，把投出好球的第1先發投手換成終場投手並不是容易的事情。俱樂部的反對聲很大，奉重根也沒有做出決定。我說過，如果不打破固有觀念走向新的世界，就不可能有進步。當時金基泰主教練相信我的想法。之後奉重根轉為終場投手，我們隊也結束了10年的黑暗期，獲得了常規賽亞軍。 在擔任LG雙子星隊總經理的現在，奮爭出殼的想法依舊沒有改變。南非前總統納爾遜•曼德拉曾過這樣一句話，“在事情未成功之前，一切總看似不可能”。今天，我們也努力擺脫熟悉環境和固有觀念，去面對不同的世界。

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