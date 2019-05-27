U20世界杯韓國隊首戰0比1負於葡萄牙，次戰將全力以赴迎戰南非. May. 27, 2019 08:10. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 與奪冠熱門葡萄牙展開血戰的選手們在確定失敗的瞬間癱坐在了球場上。但是他們並沒有放棄。他們互相鼓勵，決心在第二場比賽中取得佳績。20歲以下(U20)世界杯代表隊前鋒趙英旭(20歲•FC首爾，音譯)說：“我跟隊友們說過不要垂頭喪氣。我們現在還有兩場比賽要踢(小組賽)。” 26日，韓國U20國家隊在波蘭別爾斯科-比亞瓦結束的國際足聯U20世界杯F組小組賽首輪與葡萄牙隊的比賽中以0比1告負。歐洲預選賽歐足聯U19錦標賽冠軍葡萄牙隊全場以61%的控球率完全壓制著韓國隊。上半場第7分鐘，韓國隊被葡萄牙隊利用反擊由特林康攻入制勝一球。 本場比賽韓國隊采取的是“先防守後反擊”的戰略，但球隊暴露出了中場傳球失誤較多、太過依賴負責發起球隊進攻的王牌球員李康仁(18歲•瓦倫西亞俱樂部)等問題。被葡萄牙隊兩三名防守隊員包圍的李康仁，為擺脫對方防守隊員的糾纏吃了不少苦頭。韓國隊雖然通過密集防守將失球降至最低，但由於進攻工作未能順利進行，因此始終 未能創造出決定性的得分機會(有效射門1次)。 本次波蘭U20世界杯各小組前兩名直接晉級16強，另外成績最好的4個小組第三名也能進入16強。因當天的失利而成為F組第3名的韓國隊將於29日與第4名南非隊進行小組賽第2場比賽。在兩隊U20代表隊之間的歷史交鋒戰績方面，韓國隊以1勝1平領先南非隊。 南非隊在與阿根廷隊的小組賽第一場比賽中以2比5慘敗。下半場第20分鐘為止，南非隊只以1比2落後一球落後，但邊後衛基南菲利普斯踢倒對方球員被罰下場，此後南非隊大量失球。因紅牌停賽菲利普斯將無法參加與韓國隊的第二場比賽。 當天，南非隊在定位球防守上暴露出弱點。平均身高181.5厘米的中後衛們無法控制住空中球。另外，南非隊後衛還經常漏防快速突破邊路的對方前鋒，阿根廷隊出現了大量的斜傳球。韓國隊可以考慮讓在首場比賽中替補出場的高大前鋒吳世勛(牙山木槿花•193厘米)和突破速度較快的嚴元相(光州)首發出場。 KBS解說員韓俊熙(音)表示：“在與葡萄牙隊的比賽中，韓國隊在下半場利用吳世勛的高度和嚴元相的速度展開了不錯的攻擊。對南非一戰，我們需要盡可能有攻擊性的陣容。” 南非隊前鋒萊爾•福斯特被列為警戒對象。福斯特目前效力於AS摩納哥(法國)二隊。 SBS解說員張智賢(音)表示：“福斯特活動範圍廣，力量和爆發力都很強。南非邊鋒的速度也非常快，因此韓國隊需要穩定地控制比賽節奏，同時針對具有很強前壓傾向的對方後防線展開攻擊。”

한국어