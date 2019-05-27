“保寧泥漿節、晉州南江油燈節等慶典很好地突出地域特色，值得推廣”. May. 27, 2019 08:10. by 李基鎭 doyoce@donga.com. 25日，為紀念“K-Festival 2019，第七屆韓國慶典&旅遊博覽會”，本報與頻道A、Dongin&com株式會社、世界慶典協會亞洲分部(IFEA Asia)在首爾鐘路區世宗文化會館Atti大廳舉行了“大韓民國慶典全球化戰略研討會”。會上討論了具有全球慶典基礎的保寧泥漿節、晉州南江油燈節、金堤地平線慶典的成功戰略。 保寧慶典觀光財團事務局長李容烈(音)解釋說：“去年來到泥漿慶典現場的約50萬名外國人中，有一半來自海外。通過逸脫型殺手鐧內容和慶典專門組織確保專業性等是成功的秘訣。”晉州文化藝術財團企劃室室長石長浩(音)表示：“將升級燈的韓國色彩設計藝術性，努力躍升成為世界名牌慶典。”金堤市全球推廣負責人姜基洙(音)表示：“通過地平線慶典，我們與國內最大的便利店簽訂了獨家供應金堤大米的合同，年銷售額達到260億韓元。” 韓國觀光公社國民觀光本部長閔庚錫(音)在討論中表示：“要想成長為全球性慶典，必須反映地區整體性，必須建立慶典專家培養等體系。” IFEA Asia主席鄭康桓(培材大學旅遊慶典酒店研究生院院長)強調說：“政府和慶典執行者、地區居民的相生戰略是迫切需求。”

한국어