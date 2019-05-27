講述貧富差距的奉俊昊導演的《寄生蟲》，獲得韓國電影首個戛納金棕櫚獎. May. 27, 2019 08:10. by 李?? baltika7@donga.com. 韓國電影百年歷史上首次在法國戛納國際電影節上獲得了最高獎——金棕櫚獎。奉俊昊導演（50歲、照片）的電影《寄生蟲》25日(當地時間)在法國戛納舉行的第72屆戛納國際電影節上獲得了金棕櫚獎。 自2000年林權澤導演的《春香傳》首次作為韓國電影受邀參加戛納電影節競賽單元後，時隔19年；自2002年林權澤導演憑借《醉畫仙》在競賽單元獲得最佳導演獎後，時隔17年。評委會主席亞歷杭德羅·岡薩雷斯·伊納裏圖在獲獎後的新聞發布會上表示：“《寄生蟲》是非常獨特的經歷。獲得金棕櫚獎是評委壹致同意的決定。” 奉俊昊在正式記者會上感慨地表示：“今年是韓國電影誕生100周年。我認為這是戛納電影節給韓國電影的禮物。” 他在頒獎禮上也表示：“《寄生蟲》這部電影是壹次驚人的冒險。之所以能夠實現這個目標，是因為有和我壹起合作的藝人。”他特別指出，“想聽聽與我共事的最偉大的演員、我的同伴宋康昊的感受”，讓出了地方。與奉俊昊導演合作了17年、4部電影的“受歡迎者”的主要演員宋康昊（52歲）表示：“我會把這份榮譽獻給教會我們忍耐、智慧和熱情的尊敬的韓國所有演員。” 2006年，奉俊昊憑借《怪物》首次受邀參加戛納電影節導演周。接著，又有《東京!》（2008年）和《母親》（2009年）兩次獲邀參加“壹次關註”單元。 2017年，他憑借奈飛電影《玉子》在競賽單元出道，以其第七部長篇電影《寄生蟲》第二次入圍競賽單元，進入戛納僅5次就獲得金棕櫚獎。《寄生蟲》是壹部講述家庭成員全部都是無業遊民的出租房寄居人家長子寄宇成為樸社長家高額課外輔導老師後發生的意想不到的事件的電影，通過貧困家庭和富人家庭講述了全世界共同面臨的問題。 另外，文在寅總統還就奉俊昊導演獲獎表示祝賀說：“今天淩晨傳到我們的棕樹葉，成了壹直以來培養我們電影的所有電影人和以高水平觀眾熱愛電影的韓國國民的有意義的禮物。”

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