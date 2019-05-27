朝鮮“需要現金勝過大米”，拒絕以兩倍大米支付金剛山和開城工業園區貨款. May. 27, 2019 08:10. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 據悉，韓國政府今年1月以重啟金剛山旅遊及開城工業園區為前提，直接或間接向朝鮮提議，在支付貸款時以兩倍的大米代替美元，但遭到朝鮮拒絕。這表明，相比糧食不足，朝鮮更重視對朝制裁帶來的美元等統治資金的減少。 據多名政府消息靈通人士透露，朝鮮國務委員會委員長金正恩在新年賀詞中表示，“有意無條件重啟金剛山旅遊和開城工業園區”後，包括今年1月在南北共同辦事處和中國沈陽等地，韓國政府多次向朝鮮提議，以提供大米、豆腐、食用油等生活必需品來代替貨款。因為人道主義層面的生活必需品很難轉用於核武器和導彈開發，為繞過聯合國安理會的對朝制裁決議中禁止大量現金匯款的條款，向朝鮮提出了上述建議。但在遭到朝鮮的拒絕後，韓國政府再次提議改為“支付兩倍的大米”，但朝鮮方面堅持了類似於“更需要（美元）現金”的立場。 壹名對朝消息靈通人士表示：“現在朝鮮相比民間的糧食不足，國家資金困難對金正恩來說更痛入骨髓，”“隨著對朝制裁的長期化，70%的國家資金都消失了。” 韓國政府提出“實物支付”方案，是因為在去年4月板門店宣言後進行的韓朝交流事業中，朝鮮對“以物易物交流”方式做出了積極的反應。 據悉，去年政府試探了從朝鮮運來海砂、水產品來換取韓國提供大米和生活必需品方式的以物易物交流方案，並得到了壹定程度的肯定答復，但隨著無核化對話陷入僵局，實際上並沒有實現。

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