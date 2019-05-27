中美女主播就貿易戰打辯論戰. May. 27, 2019 08:10. by 丘佳仁 comedy9@donga.com. “中國偷走了知識產權，美國每年損失6000億美元。”——當地時間14日，美國福克斯商業臺主播翠西·裏根聲稱 “親愛的翠西，妳似乎需要壹個比較正規的調研團隊。”——23日，中國官方電視臺GGTN主持人劉欣 在中美貿易矛盾日益尖銳的情況下，兩國電視臺女主播展開了代理戰。被評價為對特朗普總統友好的美國福克斯商業公司的主持人裏根和中國國營電視臺GGTN的主持人劉芯最近通過廣播和自己的社交媒體等，展開了貿易戰爭的“辯論賽”，兩人決定就此展開公開討論。 兩人的爭論是從23日劉信在節目中集中批評裏根14日的節目開始的。在當時的節目中，裏根指責說：“中國的繁榮是以美國的利益為代價的”，“中國在美國偷竊了數十億美元，我們除了戰爭之外別無選擇。” 對此，劉欣在23日的節目中指出，裏根引用的統計有誤，“她的評論很有感情色彩”。對於裏根提出的“知識產權損失6000億美元”的主張，她反駁稱，“這裏的範圍不是中國，而是全世界"。 GGTN報道的第二天即24日，裏根通過自己的節目表示，“中國和美國已經有了新的標靶，展開全面的信息戰爭”，“那個新的標靶就是我”，打開了反擊的炮口。當天，她用11分鐘的時間談到了劉欣的節目，並主張“我的感情是建立在事實基礎上的”。 隨後，兩人又轉戰推特展開舌戰，最後決定公開討論。兩人的電視討論預計將在29日晚8時（韓國時間30日上午9時）舉行。 公開討論曝光後，中國方面對劉欣給予了大力支持，“請告訴我事情的真相是什麽”。相反，在美國，根據是否支持特朗普總統，出現了不同的反應。壹些民主黨支持者提到裏根在推特上沒使用劉欣的姓名而是稱之為“中國官方電視臺”，指責她“（具有親特朗普傾向的）福克斯新聞臺將中國CGTN稱為‘官方電視臺’，這是具有諷刺意義的”。

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