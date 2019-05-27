韓江小說《Dear Son，My Beloved》將在95年之後出版. May. 27, 2019 08:11. by 金民 kimmin@donga.com. 小說家韓江25日在挪威公共藝術團體“未來圖書館”舉行了將於2114年出版的未公開小說原稿的轉交儀式。 未來圖書館項目始於2014年，到2114年為止100年間每年出版1名作家的未公開作品。書籍將使用挪威奧斯陸郊外的樹林中種植的1000棵樹制作而成。韓江是第五位參與該項目的作家，她的小說將於95年後出版。 韓江公開的小說名為《Dear Son，My Beloved(親愛的兒子，我心愛的人)》，無論是分量、素材還是內容，均保密封存在奧斯陸圖書館。在“未來圖書館之林”舉行的原稿轉交儀式上，韓江向開啟項目的蘇格蘭藝術家凱蒂•帕特森遞交了用白布包裹的稿件。 韓江在當天的轉交儀式上說：“我的稿子像是和這片樹林結婚，像是等待重生的小葬禮，像是溫柔撫摸大地的睡夢中的搖籃。在韓國，為新生兒準備的上衣、小禮服、單色布使用白布，所以稿子也用白布包裹起來。” 她還朗讀了被選為未來圖書館年度作家時的感想。在感言中，她說：“寫第一篇文章的那一刻，我必須相信100年後的世界依舊存在。人類的歷史並沒有成為消失的幻影，我們只能相信地球不會變成墳墓或廢墟的毫無根據的希望。”她接著表示：“這個項目也是百年的祈禱，希望在不確定性中努力嘗試一些東西。” 奧斯陸市市長、基金會負責人以及國內外媒體等200多人出席了當天的活動。原稿轉交儀式結束後，韓江在奧斯陸公共圖書館與獨立媒體人羅奇•戈德史密斯進行了對話。

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