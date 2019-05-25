英超賽季轉播收入分配公布，亞軍利物浦力壓曼城高居第一. May. 25, 2019 07:52. by 李承鍵 why@donga.com. 在英格蘭足球超級聯賽(EPL)中以微弱的差距屈居第二的利物浦，在轉播收入上超過了冠軍曼城(曼城)，高居第一。 英國廣播公司(BBC)24日報道稱，“利物浦本賽季的電視轉播收入超過1.52億英鎊(約2296億韓元)，比曼城多收入144萬英鎊(約21.7億韓元)。因為電視直播場次最多。”利物浦根據常規賽排名獲得的獎金等比曼城少200萬英鎊左右，但主場比賽直播場次卻高達29場，比曼城多出3場。利物浦本賽季拿到了隊史EPL最多積分(97)和最少輸球場數(1負)，屈居亞軍。與曼城的積分差距僅為“1”分。 聯賽排名第三的切爾西和排名第四的托特納姆熱刺隊在電視轉播收入方面也保持了相同排名。收入排名第五的是聯賽排名第六的曼聯。曼聯也在直播場次(27場)上超過了聯賽第5位的阿森納(25場)。排在聯賽最後一名，下賽季降入英冠(第二級聯賽)的哈德斯菲爾德(直播場次10場)賺了9663萬英鎊(約1455億韓元)，是唯一一支未破1億英鎊大關的球隊。1992年成立的英超聯賽，把電視轉播權等收入以共同分配金的形式提供給排名最下遊的球隊。

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