禁止裁減駐韓美軍，加強核威懾……美國為外交失敗後做準備. May. 25, 2019 07:52. . 美國參議院軍事委員會通過了《2020會計年度國防授權法案》，該法案禁止駐韓美軍規模低於目前水平。該法案規定：“由於朝鮮的常規武器和大規模殺傷性武器的威脅仍在持續，因此禁止將駐韓美軍裁減至28500人以下。”另外，美國國防部副部長助理表示，為了解決朝鮮核武器開發引發的韓半島核不均衡問題，正在討論可以搭載核彈頭的海上巡航導彈作為戰術核武器的替代方案。 美國國會和政府早已做好了應對朝鮮核問題外交失敗的準備。禁止裁減駐韓美軍的法案可以看做是禁止特朗普總統將駐韓美軍作為對朝談判籌碼的同時，應對朝美無核化談判破裂的情況。特別是，相比去年生效的《國防授權法》規定駐韓美軍人數不得少於22000人，新法案不僅把駐韓美軍的規模增加6500人，還規定不得在此基礎上減少1人。把海上巡航導彈作為韓半島戰術核武器的替代方案也是壹樣。雖然很難部署戰術核武器，但為了應對朝鮮在無核化協商破裂可能出現的核挑釁，表現出了大幅加強延伸威懾的意誌。 美國的這種動向反過來證明，美國十分不看好自2·28河內朝美首腦會談決裂後陷入膠著狀態的無核化磋商的走向。特朗普總統依然敞開對話之門，敦促朝鮮重返談判，但朝鮮接連挑釁，使緊張局勢升級。特別是，朝鮮最近對美國采取的扣押船只措施表示抗議，不僅斷絕了同韓國政府和民間團體的接觸，事實上已進入自閉狀態。因此，對於美國來說，為了應對朝鮮核問題外交努力的失敗，正在加強軍事應對態勢。 但韓國又如何呢？政府甚至拿出對朝糧食援助這張牌，壹心期盼朝鮮重返談判。雖說這是為了無論如何都要維持對話局面，但另壹方面，是否具備應對危機的安全態勢還是個疑問。最近朝鮮的接連挑釁雖然證明了朝鮮已經用射程覆蓋韓國全境的可怕的導彈進行了武裝，但是韓國政府和軍隊不僅沒有準備對抗這種威脅的應對戰力，反而急於縮小挑釁的意義。要想真正發揮外交力量，必須是以強大的軍事力量為基礎。沒有力量的外交只是屈身的另壹種說法而已。

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