曾經在“限韓令”後面笑的中國. May. 25, 2019 07:53. by 文權模 mikemoon@donga.com. 想來想去，也許那時中國電視臺的工作人員都在笑。當時，由於薩德事態，兩國關系迅速冰凍。 2016年7月確定部署薩德後，名為“限韓令”的非正式韓流制裁措施浮出水面。韓國電視劇播出告吹，韓流組合在當地的演出在壹夜之間被取消。“限韓令”的影響力巨大。當時韓國電視界出現了“只有中國”的說法，偏重中國的現象非常嚴重。我們的文化界簡直叫苦不叠。無論韓國的反應如何，中國政府都毫無顧忌。在限制韓流的同時，中國大力扶持本國廣播文化產業。感覺像是事先制定了詳細的計劃。 2017年，中國政府制定了旨在增加原創電視劇的五年規劃，表明了收視率調查管理規範化的決心。去年，未經國務院主管部門批準的境外節目不得在黃金時段（19時至22時）播出。禁止外國人同時擔任電視節目的編劇和導演，禁止男女主人公都是外國人的電視劇制作。相反，對中國電視臺抄襲韓國節目的行為卻袖手旁觀。將“尹餐廳”的概念原封不動地帶走的“中餐廳”憑借高人氣，最近公布了第三季制作計劃。《PRODUCE 101》作為“偶像練習生”在中國重生。 另壹方面，中國政府在阻止進口“成品”的同時，對於起到“設計圖”作用的版權交易，卻是盡可能地留下了活口。這是為了在把韓國文化信息的影響最小化的同時，吸收經驗。在版權交易中，原作節目制作組以“飛行制作人”的名義前往當地擔任指導。在這種情況下，從韓國正式購買版權的中國電視臺和擅自抄襲版權的競爭公司之間，發生了為了率先推出節目而發生爭吵的令人笑不出來的情況。 今年以來，有很多關於解除“限韓令”的說法。但從現在的中國立場來看，沒有什麽可遺憾的。因為現在在中國完全可以制作出高水平的節目。韓流熱潮襲來時前往中國的韓國PD們壹個個都收拾著回國的行李，這就是證據。 事實上，現在中國正在描繪大藍圖。夢想著成為國際文化崛起。 據推測，中國的目標大致有兩個方面。第壹，將廣播、電影、音樂等文化產品打造成高附加值的文化商品。這也是國際貨幣基金金融危機以後韓國曾經采納的方向。實際上，中國政府在2017年出臺的《振興電視劇的政策通知》中就包含了對優秀電視劇進軍海外的支援政策。第二，通過文化提升中國的國家品牌價值，提升世界人民對中國的親密度，最終改善中國商品的形象。如果觀察壹下西歐和日本的文化商品起到了什麽樣的作用，就能清楚地看到這壹點。 中國的這種動向壹直在持續。最近在東南亞，中國電視劇正在滲透電視劇市場的縫隙。從幾年前開始，像《環太平洋：雷霆再起》和《金剛：骷髏島》等好萊塢電影中，中國演員像甘草壹樣出場。影片片頭部分出現中國電影公司的標誌也並不罕見。在最近上映的好萊塢電影中，妳見過中國惡棍嗎？這些都是中國資金的力量，也是文化崛起的壹面。 有人說，中國正在夢想文化帝國主義。即使不是這樣，他們也是對本國文化的自豪感很強的人。當中國實現文化崛起的時候，有沒有人記得韓國大眾文化曾為它提供養分？為了不讓這種話出現，是不是應該更加致力於韓流的發展呢？

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