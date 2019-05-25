暴露韓美首腦通話內容的姜孝祥議員在黨內外引發巨大爭議. May. 25, 2019 07:53. by 崔고야 best@donga.com. 保守陣營內部也出現了，對公開文在寅總統和美國總統特朗普之間的通話內容的自由韓國黨議員姜孝祥的批評之聲。雖然韓國黨對外強調國民的知情權，反駁稱“這是在提醒青瓦臺的屈辱外交和虛假解釋”，但黨內外卻傳出了“姜議員也沒有做好”的批評聲音。 24日，在李明博政府時期曾擔任總統外交安保首席秘書官的韓半島未來論壇理事長千英宇在Facebook上批判說：“連外交機密都不能遵守的國家不能成為文明國家。如果是負責任的政黨，就應該將(姜議員)逐出黨。”千理事長表示：“在國際社會上留下了大韓民國是一個不值得交往的國家的壞印象。不能以知情權和公益名義將對外泄露這種事情正當化。”前一天，韓國黨所屬的國會外交統一委員會委員長尹相炫議員也曾批判表示，“不能因為黨派利益而損害國家利益。” 韓國黨指導部開始出面包庇姜議員。院內代表羅卿瑗在院內對策會議後會見記者時表示：“我們認為，這種程度應該不算是機密內容。先從說(通話內容)‘毫無根據’的青瓦臺開始明確立場吧。”

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