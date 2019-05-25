美國向中國投擲“匯率炸彈”，韓國也在射程內. May. 25, 2019 07:53. by 常駐華盛頓記者 李正恩 、世宗=金準壹記者 lightee@donga.com,jikim@donga.com. 美國警告稱，可能會對人為降低本國對美元的貨幣價值以增加出口的國家征收額外關稅。雖然美國此舉是想全部掐斷中國試圖通過操縱匯率逃避美國征收關稅的迂回道路，但有人擔心，此舉可能會殃及其他國家。也就是說，在美中之間的貿易戰爭擴散為匯率戰爭的情況下，韓國直接或間接遭受損失的可能性正在增大。 據彭博社和《紐約時報》報道，美國商務部23日（當地時間）表示，將對下調本國貨幣價值的國家征收補償關稅。美國商務部長威爾伯·羅斯在聲明中表示：“此次政策變化是為了向海外出口國表明，商務部可以抵消可能對美國產業造成損害的‘貨幣補貼（currency subsidies）'。” 補償關稅是指，如果因出口國的補貼而進入本國的低價進口產品使本國產業遭受損失，進口國對相關進口產品征收的稅金。美國似乎將操縱匯率帶來的價格下調幅度視為補貼額度，打算就此征收補償關稅。據《紐約時報》推算，如果此次政策得以實施，美國國內進口商品的關稅每年將增加到2100萬美元（約249.9億韓元）。 韓國政府認為，補償關稅不會對我國經濟造成很大影響。也就是說，韓元匯率是由市場決定的，因此並不屬於人為的匯率操縱國範疇。企劃財政部相關人士表示：“就匯率問題，我們正與美國財政部進行緊密的溝通。韓國應該不會成為問題。” 但是，路透社和CNBC報道說，有可能對匯率觀察對象國韓國、中國、日本、印度、德國、瑞士等6個國家征收更高的關稅。上個月以來，除了土耳其等有可能發生金融危機的國家外，韓元價值在主要國家中下跌幅度最大。如果中國被征收補償關稅，美中貿易萎縮，韓國對華中間材料的出口也將受到影響。

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