“英國男人”喬什和奧利：“現在將在A頻道與大家見面”. May. 25, 2019 07:53. baltika7@donga.com. “到目前為止，我一直向他人介紹韓國文化和英國文化，但現在我站在了學習的立場上。每個嘉賓都能專門學習韓國文化，所以很期待。” “英國男人”喬什•卡洛特(30歲)和朋友奧利•肯德爾(32歲)在6年間一起運營著介紹韓國飲食和文化的頻道，是擁有300萬名訂閱者的著名YouTube創建者。這樣的他將通過A頻道綜藝節目《英國男人的JMT研究所》首次進軍電視領域，與12名韓國藝人一起正式學習他們喜愛的韓國飲食和文化。 24日，在首爾麻浦區某咖啡廳舉行的記者見面會上，他表達了對新系列的期待，“和朋友一起制作節目的時候，朋友們的反應都變成了想象，但是現在完全不知道不同嘉賓的拍攝結果會有什麽樣的變化，非常有趣。” 《英國男人的JMT研究所》是YouTuber“英國男人”首次播出並同時編輯的系列節目，將把上傳到YouTube上的約15分鐘的視頻制作成30分鐘的頻道A用擴展版，預計將帶來更多的樂趣。 “英國男人”選擇通過A頻道進行首播，制片人KIT Studios代表高誌賢(音)說：“雖然之前有很多訂閱者，但是通過電視節目第一次認識‘英國男人’的人也很多。在不分YouTube和TV的情況下，在能夠與新觀眾見面的地方編制內容很重要。” 喬什說：“在首播中，我從對韓國飲食具有專業性的李元一廚師那裏學到了很多東西。向HAHA學習了韓國文化，向柳敏相學習了‘吃播’”，對接下來的嘉賓見面也表現出了期待。 本季有NCT127馬克和在玹、音樂劇演員閔佑赫、歌手昭宥等出演。 喬什和奧利表達了，希望通過頻道A延續“英國男人”頻道固有的色彩和趣味的意思。 “我從10多歲開始就很自然地了解韓國文化，因此在我的DNA中嵌入了韓國文化。我認為，這不僅僅是在制作YouTube，而是在展示‘我’。”(喬什) “電視節目的時間很長，我希望能有更多的表現。同時，我也想親自加入字幕，更多地帶給大家我們頻道‘手工制作’的感覺。” (奧利)

한국어