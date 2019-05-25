“Crack Cancer Challenge”，為了小兒腦腫瘤患者欣然被生雞蛋砸中的柳賢振. May. 25, 2019 07:53. by 李承鍵 why@donga.com. “韓國特級”柳賢振(32歲•洛杉磯道奇隊)為了支援幫助小兒腦腫瘤患者的活動，欣然被生雞蛋砸中。 道奇隊的內野手賈斯汀•特納24日在自己的推特上上傳了“認證視頻”，告知自己參與了“Crack Cancer Challenge(撞擊癌癥挑戰)”活動。包括柳賢振在內的道奇隊的每名球員都把雞蛋砸在旁邊的人頭上，然後說道：“我指定了○○。”被傑克•彼德森砸中雞蛋後，柳賢振低著頭喊著“赫”，之後他馬上開心地笑著表示，“我指定匹茲堡海盜隊的姜正浩”，在投手裏奇•希爾的頭上“啪”地敲碎雞蛋。 “Crack Cancer Challenge”是一項由美國威利堅強基金會(Willie Strong Foundation)發起的，旨在提高人們對小兒腦腫瘤患者的關註並募集捐款的活動。活動方式是在別人頭上打雞蛋，然後點名下一個要參加的人。這和幾年前的支援肌肉萎縮癥患者活動，很多人參加的“冰桶挑戰(ALS Ice Bucket Challenge)”一樣。將該視頻共享到自己的社交網絡服務(SNS)的柳賢振表示：“希望能為與腦腫瘤作鬥爭的兒童們提供關心和支援。” 柳賢振將在26日與匹茲堡隊的客場比賽中，挑戰賽季第7勝及歷屆美職棒大聯盟韓國選手最多連續局無失分紀錄(33局)。

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