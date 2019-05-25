“如果在中國生產，對美出口受阻”，日本企業離開中國. May. 25, 2019 07:53. by 常駐東京記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 美國貿易代表部13日（當地時間）公開了可以征收25%高稅率關稅的3805個品種、價值約3000億美元的中國輸美商品目錄後，日本企業開始全面脫離中國。因為此次目錄中包含了遊戲機、手表、復合機（打印復印壹體機）等日本強大的消費材料領域。 據《日本經濟新聞》等媒體24日報道，復合機制造商夏普決定，今年夏天後供出口美國的產品不再在中國江蘇省工廠、而改在泰國工廠生產。移動量約為10萬臺，約占夏普全年全球銷量的20%。理光公司也決定從今年夏天開始在泰國工廠生產目前在中國生產的全部出口美國的復合機。京瓷也決定將在中國廣州生產的出口美國產品轉移到越南北部工廠。 日本電子行業也出現類似動向。松下也在考慮在其他地方生產在中國生產的零部件。目前松下除了鏡頭之外，大部分數碼相機零部件都是在中國制造的。松下的相機事業銷售額約為600億日元（約6510億韓元），其中出口美國產品的比重約為20%。卡西歐計算器也正在討論在中國廣東省生產的手表在泰國和日本生產的方案。精工也在考慮在日本制造在中國大連組裝的手表。 另外，美國大型信息技術企業微軟也在減少對華為的交易。據CNBC和彭博社23日報道，微軟在介紹雲平臺產品“Azure Stack”的網站硬件合作夥伴名單中刪除了華為。在微軟的網上商城，華為筆記本電腦也消失了。也有分析人士表示，微軟可能會終止華為的“視窗（Windows）”授權。

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