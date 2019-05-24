埃爾頓•約翰傳記電影《火箭人》男主角埃格頓和導演弗萊徹訪韓. May. 24, 2019 08:16. baltika7@donga.com. “埃爾頓•約翰在我身上花了很多時間(在我身上投資)。相互進行‘今天做什麽了’‘網球是幾點打的’等日常對話，成為了朋友，產生了要好好表現自己喜歡的這個人的想法。” 講述英國流行樂巨星埃爾頓-約翰一生的電影《火箭人Rocketman》上映在即，來到韓國的演員塔倫•埃格頓(30歲)23日在首爾松坡區樂天世界塔舉行的記者會上表示，在電影拍攝期間一直真心投入並享受其中。 將於下月5日上映的《火箭人》以音樂劇電影的形式描繪了埃爾頓-約翰對音樂的熱情和戲劇性的人生。在當天公開的長達15分鐘的預告片中，埃格頓親自消化了埃爾頓-約翰的多首熱門歌曲、充滿個性的華麗造型、甚至主要熱門歌曲等。 埃格頓說：“埃爾頓-約翰積極參與了電影拍攝過程，現場也提供了很多幫助。他給我們提供了更多的彈性空間，讓我們既可以發揮創造力，又能享受拍電影的樂趣。” 演繹“活著的傳奇”不是件容易的事，埃格頓把全部精力都集中在熱情地表現埃爾頓-約翰的生活上。 “埃爾頓-約翰是一個有著出色而多彩人生的人。在表現真實生活的同時，以更上一層樓的高潮為主，努力記錄人生的每個瞬間。” 華麗而獨特的眼鏡和服裝與埃爾頓-約翰的音樂一樣，是該片的主要看點。 當記者問到他穿這種華麗服裝的感想時，他笑著說：“真的非常喜歡。服裝表演的時候帶給了我很多靈感。” 當天一同訪問韓國的德克斯特•弗萊徹導演表示：“我們把焦點放在了講述既幻想又現實的故事上。”除了電影片名《火箭人》(Rocket Man)，還有《Your Song》、《Tiny Dancer》等20多首埃爾頓-約翰的名曲。埃格頓在現場親自進行現場表演或錄制，吸引了人們的眼球。 在埃爾頓-約翰的眾多名曲中，以《火箭人》為題的原因是什麽呢？對此，弗萊徹導演這樣回答。 “《火箭人》是獨自上天的孤獨的人，同時也是引起魔法般事情的人，我想表達的是，他是為我們送上禮物的人。我希望觀眾在觀看電影時能夠親身發現這些部分。”

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