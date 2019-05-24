華為戰爭迫近韓國，必須冷靜應對安保和經濟捆綁在壹起的現實. May. 24, 2019 08:16. . 據確認，美國政府通過多種外交渠道要求韓國政府停止使用中國華為的產品。美中貿易戰爭正因華為問題發生沖突，火花也在殃及韓國。人們擔心，兩年前夾在美中之間的兩難狀況下被中國報復的薩德事態會再次發生。 華為是中國ICT（信息通信技術）崛起的最前沿企業，與三星電子壹起在新壹代通信5G技術方面領先於美國。美國要求同盟國參與制裁華為的理由是，通過在各國建立的華為通訊設施，國家安全信息正在外泄。這其中也包含著挫敗以華為象征的中國技術力，持續經濟霸權的布局。 日本、澳大利亞和新西蘭積極參與美國主導的反華為戰線。繼高通和英特爾等美國30家華為合作企業宣布停止向華為供應零部件之後，全球芯片設計公司英國ARM也宣布停止與華為的交易。日本松下也中斷了與華為的交易。在美國要求明確選擇哪壹方的壓力下，各國企業都很難漫無目的地堅持下去。 韓國面對的是很難無視中國抗議的現實。我國去年對華出口1622.4億美元，占出口總額的26.7%。這超過了對美出口727.5億美元的兩倍。與華為交易的韓國半導體和通信設備、合作企業的利害關系就像蜘蛛網壹樣交織在壹起。在韓國，LG U+利用華為的通信設備構建了5G通信網，100多家企業與華為建立了交易關系。 我國政府表示無法介入私營企業問題，采取了保留態度。但是，預定在下個月舉行的韓美首腦會談上，也有可能討論華為問題，這種緊迫趨勢下，不允許在沒有任何戰略的情況下袖手旁觀。要密切關註中美貿易戰爭進程和國內行業形勢，制定戰略。在國際關系中，安保和經濟就像兩個車輪壹樣相互銜接。應該拋棄安保是美國、經濟是中國的單線性認識。特別是美國現在與中國進行的貿易磋商不是單純的經濟問題，而是從安保和價值戰爭的層面在處理。越是這樣，越要鞏固韓美同盟的基礎，進行戰略性、有爆發力的應對。美國朝野對韓國經濟、外交狀況的了解程度越高，不必要的矛盾和壓力就越小。

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