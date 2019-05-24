韓華QCELL加速進軍英國市場，太陽能光伏組件市場占有率連續兩年位居第一. May. 24, 2019 08:16. by 黃泰皓 taeho@donga.com. 韓華QCELL在英國太陽能光伏組件市場上連續2年占據首位。23日，據當地太陽能產業專門市場調查公司EuPD Research發布的統計資料顯示，去年在英國市場上韓華QCELL的市場份額為13.6%，與去年相比上升了3.8個百分點，守住了第一的位置。 中國JASOLAR(晶澳，13.1%)、日本夏普(10.1%)、中國英利(9.5%)、阿特斯太陽能光電(9.6%)緊隨其後，LG電子也以5.5%的占有率位居第八。 韓華QCELL在英國市場提供結合太陽能光伏組件和電力的生產、儲存、管理功能的住宅用太陽能解決方案“Q- Home”、商用太陽能安裝平臺“Q-Plat”等。去年10月住宅用太陽能項目“Solar Together倫敦”在倫敦進行，當時韓華QCELL成功簽訂了向該項目供應1.5MW大功率產品“Q.PEAK DUO”光伏組件的合同。

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