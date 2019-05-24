特朗普將於25日至28日對日本進行國事訪問. May. 24, 2019 08:16. by 常駐東京記者 朴亨俊、金範錫 lovesong@donga.com. 美國總統特朗普將於本月25日至28日對日本進行國事訪問。這是日本天皇德仁5月1日即位、日本開啟“令和”時代後，外國元首對日本的首次國事訪問。特朗普總統將同日本首相安倍晉三壹起觀看高爾夫和相撲，登上自衛隊海上護衛艦，並參加天皇主辦的晚宴等。有人擔心，安倍首相展開露骨地“跳過”韓國的特有的親美外交後，美國可能會在歷史等韓日懸案上向日方主張傾斜。 ○ 7月參議院選舉前夕展示日美同盟 特朗普將於25日晚抵達日本。26日上午在東京附近的千葉縣打高爾夫球，下午觀看相撲。訪日第三天的27日，他將會見日本天皇德仁。 將於27日舉行的日美首腦會晤的主要議題包括朝核問題及綁架受害者問題、應對中國軍備擴張問題以及美日貿易談判等。在上個月開始的貿易實務磋商中，美方主張日本降低針對美國農產品的關稅，日本對此面露難色。美國政府的壹名官員22日在華盛頓對記者說：“特朗普總統和安倍首相可能舉行聯合記者招待會。兩人將發表非常有趣的聲明。” 《每日新聞》23日稱，日本政府從去年秋天開始考慮邀請特朗普總統進行國事訪問。當時安倍首相指示說：“要考慮如何才能讓美國總統心情變好。”特朗普總統觀看相撲也是安倍首相提出的想法。據悉，觀看相撲後，首腦晚宴將是位於六本木的日式燒烤。《每日新聞》分析稱，“這是為了用把當季的魚貝類、肉和蔬菜放在客人面前烤制的特色店鋪烘托氣氛，讓安倍首相與特朗普總統產生親近感”。 分析認為，安倍如此用心地對待特朗普，是為了在7月參議院選舉之前展示鞏固的美日同盟氛圍。加強日美同盟與保守派選民的支持息息相關，有利於執政的自民黨。 共同社報道說，“特朗普總統將以何種方式拜會日本天皇令人關註”。2009年訪問日本的時任美國總統奧巴馬向日本天皇行90度的鞠躬禮後，美國國內輿論批評奧巴馬的舉止“太屈辱”。 ○ 日本外交單單把“韓國”撇在壹邊 日本不僅對美國，對中國、朝鮮、俄羅斯也傾註了心血。2012年9月因日本在尖閣列島（中國稱釣魚島）實施國有化，中日關系壹度冷卻，隨著《中日和平友好條約》於去年生效40周年而迅速得到緩和。當時安倍首相訪問中國，下個月二十國集團（G20）首腦會議在日本舉行，中國國家主席習近平將對日本進行訪問。 安倍最近公開邀請朝鮮舉行“無條件的”首腦會談。這與去年強調“極限施壓”相比發生了180度的轉變。《每日新聞》報道說：“今年2月在越南舉行的朝美首腦會談上，特朗普總統提議舉行朝日首腦會談，朝鮮國務委員會委員長金正恩回答說‘有意舉行’後，安倍首相的態度發生了變化。”在與俄羅斯的關系上，日本政府為了締結和平條約，克制提及庫頁群島（日本稱北方領土）主權，照顧俄羅斯的感受。 相反，去年10月30日韓國大法院作出強制征用賠償的判決後，安倍首相卻最大限度地回避提及韓國。本月初朝鮮接連發射導彈時，安倍首相甚至在說明與特朗普總統的電話通話內容時只提及美日應對，而將韓國排除在外。

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