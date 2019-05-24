美議會調查局：“韓美對北政策不一致，越來越難預測了”. May. 24, 2019 08:17. by 華盛頓=李靜恩 常駐記者 lightee@donga.com. 向美國議會提出政策建議的議會調查局(CRS)擔憂表示，對韓美兩國的對北政策合作的預測越來越難。20日(當地時間)，CRS在《韓國：背景及與美國的關系》報告書中表示 “在北韓問題上多年來一直緊密合作的兩國，在唐納德•特朗普-文在寅政府領導下(政策)分歧變大”，並給出了如上的診斷意見。 報告指出，“河內第二次北-美首腦會談的破裂打擊了文在寅總統想要同北韓建立更親密關系的政策。特朗普政府試圖改變(現有)政策的立場，增加了不確定的變數。” 特別是CRS分析稱，特朗普政府於2017年接連提及對北韓進行先發制人攻擊的可能性，並由此引發北韓對韓國進行報復的可能性，文在寅總統意識到美國比北韓更能對韓國的安保構成直接威脅。CRS接著評價道：“對戰爭的恐懼、對朝鮮幹預的意識形態上的偏好等，使文在寅總統出面改善韓朝關系，調解朝美對話。” 報告說，“兩國總統之間(在無核化談判中)在政策問題上存在重大分歧，包括是否應該向北韓讓步、如果願意將讓步什麽條件等。”該報告接著補充說，兩國在增加防衛費分擔金、根據《貿易擴張法》第232條征收汽車關稅、停止進口伊朗產原油等方面也存在分歧。

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