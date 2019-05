LG集團已故會長具本茂苦心制作的《韓國淡水魚類實地指南》圖鑒出版. May. 24, 2019 08:17. by 金志炫 jhk85@donga.com. LG常綠財團23日表示,LG集團已故會長具本茂以對韓國生態界的熱愛和關心制作的《韓國淡水魚類實地指南》(A FIELD GUIDE TO THE FRESHWATER FISHES OF KOREA•照片)正式出版。這是具會長繼2000年出版的《韓國的鳥類》之後的第二本書。書中總網羅了包括朝鮮在內所有在韓半島觀察或記錄到的淡水魚,收錄了在國內出版的圖鑒中最多的共21目39科233種。國內淡水魚領域的專家、淡水生態研究所博士蔡秉洙和韓國淡水魚生態研究所所長宋浩福(以上音譯)等人參與了制作。 財團方面表示:“為了讓普通人也能很容易識別,將魚類的身體、鰭的形狀、顏色等詳細特征以3D細膩畫的形式收錄。書中圖片的大小不是百科辭典式的圖鑒,而是做成可以放在口袋裏攜帶的那種,這樣一來在野外也能輕易翻看。”通過全國書店銷售,所得收益將用於天然紀念物和瀕危物種保護事業等。 故人在1997年成立了公益財團LG常綠財團,建造了生態樹木園 “談林”,並一直支援白鸛、木槿花等恢復韓國生態界的事業。

