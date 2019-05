奉俊昊導演新作《寄生蟲》在戛納電影節上好評如潮. May. 23, 2019 07:42. baltika7@donga.com. 在法國戛納的盧米埃爾大劇院,現場2000多名觀眾起立鼓掌長達7分鐘。 當地時間21日晚10時,受邀參加第72屆戛納國際電影節主競賽單元的奉俊昊導演的電影《寄生蟲》(Parasite),引起觀眾熱烈反響。 據《衛報》、《綜藝》等媒體報道,觀眾們看到結尾曲響起,劇場燈光亮起後,一致歡呼並鼓掌。 掌聲不斷,奉俊昊拿起話筒用韓語和英語說“謝謝。回家吧(Thank you for everyone. Let's go home)”,但掌聲依舊不斷。 戛納電影節上公開的電影《寄生蟲》是奉俊昊導演的第7部長篇電影。在同一個城市,山坡上的大理石建造的房子裏住著富裕的家庭,在蟲子爬行的地下則住著貧窮的家庭。奉俊昊導演通過兩個截然不同的家庭,講述了世界任何地方都能看到的貧富差距問題。家庭成員都是無業遊民的基澤(宋康昊飾)家的長子基宇(崔宇植飾)為了高薪的課外面試走進了樸社長(李善均飾)家中,並由此卷入了兩個家庭都始料未及的事件當中。 奉俊昊導演上個月在戛納邀請後舉行的記者會上表示:“影片包含著外國觀眾100%無法理解的細節”,但似乎也向外國觀眾傳達了他的真實意圖。BBC在戛納電影節開幕的同時,還評選出了“在戛納10部必須看的作品”,其中第一部電影就是他的電影。 影片上映後,外國媒體對影片好評如潮。《衛報》在滿分5分的情況下給了4分,並評價說“《寄生蟲》是一部有關社會地位、渴望、物質主義、家長制等的奇異黑色喜劇,像藤蔓一樣深入人的內心”。《每日電訊報》也以《有血有肉的韓式諷刺劇會讓你痛苦》為題,給出了相同的評分。《好萊塢記者報》形容道:“這是繼2003年的《殺人回憶》之後,奉俊昊導演對自己所創造的社會做出的最成熟的聲明。”美國著名電影網站《Indiewire》評價表示:“這是奉俊昊電影中最棒的一部。在資本主義社會中,關於共同生活的恐懼,在現實中站穩腳跟,有趣、搞笑、痛苦各種情緒交織在一起,把前作總合在一起,用一串來表現。奉俊昊終於成為了一種現象。 另外,奉俊昊在影片上映之前,通過向戛納媒體散發的資料,用韓語、英語、法語加上了“請克制劇透”的信件,引起了人們的關註。他在信中說:“最近觀眾們在等待期待作品上映時,遠離了平時喜歡看的電影網站,在人多的劇場大廳故意戴著耳機提高音樂音量。觀眾們有時會屏住呼吸,有時會驚詫,每一瞬間出現的生動的感情讓人沈浸在電影之中,與電影中的人物一起親身經歷。”

한국어