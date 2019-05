孫興慜登上熱刺球迷選出的“必須留下來的球員”第一位. May. 23, 2019 07:42. by 李承鍵 why@donga.com. 孫興慜(27歲•照片)登上了托特納姆熱刺隊球迷選出的“必須留下來的球員”第一位。 英國媒體《足球倫敦》21日公開了以托特納姆熱刺隊球迷為對象進行的投票結果(可復選)。在“轉會市場上必須守護的球員(Players To Keep)”的提問中,選擇孫興慜的球迷占98.3%。 孫興慜的選票領先熱刺隊的招牌明星哈裏•凱恩(98.1%•第2位),這一點引人關註。凱恩曾在英格蘭足球超級聯賽(EPL)中兩次獲得射手王稱號,在代表英格蘭出戰的2018年俄羅斯世界杯上,他也是射手王。本賽季,在連續受傷的情況下,他依然創造了隊內得分新高。排在第3位的是在歐洲足球聯盟冠軍聯賽(UCL)與阿賈克斯隊的半決賽次回合比賽中,下半場攻入3球,帶領熱刺隊首次進入UCL決賽的盧卡斯•莫拉(98.0%)。而陷入轉會傳聞的克裏斯蒂安•埃裏克森只得到了85.7%的選票。

한국어