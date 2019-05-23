繼經合組織之後，韓國開發研究院也下調增長率預測，警報音還不足嗎？. May. 23, 2019 07:42. . 國策研究機構韓國開發研究院昨天表示，“內需和出口都在萎縮”，將韓國今年的經濟增長率預測值從2.6%下調至2.4%。經濟合作與發展組織也於前壹天將韓國經濟增長率預測值下調0.2個百分點至2.4%。經合組織對於其他主要國家則維持或提高了增長率預測值。 這種悲觀的預測之所以接連出現，是因為從連續6個月出現負增長的出口到生產、投資、消費、雇用等各種指標同時陷入低迷，我國經濟的引擎正在急劇冷卻。兩個機構預測的增長率2.4%大幅低於不誘發通貨膨脹，僅依靠韓國經濟基本體力實現的潛在增長率（2.6%-2.7%，韓國開發研究院推算）。全球金融危機時，主要國家的經濟出現倒退時，韓國也保持了增長趨勢，但僅僅10年後就失去了其潛力，處於擔心低增長固化的處境。 韓國開發研究院警告說，如果因美國和中國的貿易糾紛導致全球貿易進壹步放緩，增長率有可能比此次調整的預測值還要低。部分全球投資銀行已經將韓國的增長率預測值下調到了1%左右。面對如此嚴峻的形勢，青瓦臺仍然堅持“韓國經濟正在走向成功”等樂觀論調，堅持在市場中引發副作用的政策，實在令人郁悶。 即使為時嫌晚，也應該接受國內外機構的警告，全力推進防止經濟增長放緩的根本性結構改革和改善經濟體質。承認過度的最低工資上調導致了雇傭減少的雇傭勞動部的首次正式報告也已經出臺，因此有必要全面彌補收入主導成長政策。為提高我國經濟頑疾“低勞動生產率”，改革工作也應同步進行。經合組織也勸告說：“應該放寬最低工資的上調幅度，考慮到實施每周52小時制、可從事生產人口減少等因素，應提高勞動生產率。”韓國開發研究院預測，如果生產率增加趨勢停留在目前水平，2020年代的增長率將只有1%~2%的後半段。就算是旨在刺激經濟的擴張性財政政策和貨幣政策，如果沒有打破勞動市場僵硬化的勞動改革和引導產業結構發生質變的規制改革，是不可能實現持續增長的。

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