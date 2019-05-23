描繪外遇的畫家. May. 23, 2019 07:42. . 配偶的外遇是已婚人士經歷的最破壞性、最痛苦的經歷，但古今中外不僅是在文學、電視劇和電影中，在美術作品中也是不斷登場的常用素材。 18世紀法國畫家讓•奧諾雷•弗拉戈納爾所畫的這幅畫也描繪了巴黎貴族階層的外遇場面。在郁郁蔥蔥的樹林裏，年輕的貴婦在蕩秋千，躲在草叢中的她年輕的情婦，幾乎以躺倒的姿態看著她。向貴婦翹起的裙子裏伸直的男子的胳膊和懸在半空中的女子的拖鞋暗示著兩人之間的性行為。年邁的丈夫什麽也沒察覺，高興地推著妻子的秋千。左側的丘比特雕像似乎要保護外遇的秘密，用手指捂著嘴，中間的嬰兒精靈“福蒂”也似乎不想阻止他們。只有象征貞節的白色伴侶犬站在丈夫面前，像警告婚外戀似的大聲叫喊，但沒有人在意。 這幅畫是宮廷官員聖•朱利安男爵讓人畫的，不倫情侶的原型就是他本人和他的情婦。男爵本來是想刻畫主教推秋千的場面，並先委托給其他畫家，但是因為那位畫家對危險的主題感到驚愕而拒絕，於是由年輕的弗拉戈納爾負責。聰明的弗拉戈納爾很樂意接受委托，但主教的頭像卻被普通男性取代。 弗拉戈納爾的畫集快樂主義、性感美和輕快感於一身，一下子迷倒了路易十五和他的情婦蓬帕杜爾夫人、貴族階層，他也成為當時流行的洛可可美術運動的核心人物。 但是，經過法國革命後，他的畫被看作是過時的低級美術。他的贊助人在斷頭臺上消失後，畫家也因貧困而悲慘地結束了生命，他的名字也被歷史遺忘。畫家把才華獻給了不道德的權貴取向，也許最後比配偶的外遇更痛苦。

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