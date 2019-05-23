英國“脫歐”來來回回3年，梅首相再次打出“全民公決”牌. May. 23, 2019 07:42. by 董正民 ditto@donga.com. 英國首相特雷莎·梅（照片）就英國“脫歐”（退出歐盟）協議案使出了最後的絕招。據《衛報》等媒體報道，梅首相21日在倫敦普華永道總部公布了下月初將在眾議院表決的“脫歐新談判”基本方案。當天發表的協商案的10項核心內容中，包括了特雷莎·梅之前不允許的第二次國民投票等。 特雷莎·梅說：“我個人仍然不相信第二輪公投是我們要走的路”，“但有些人真心希望這樣做。”她同時表示，她將向眾議院詢問是否將自己的協議案交與全民公決。如果議員們通過該議案，在2016年6月進行第壹次“脫歐”投票後，時隔3年後將進行第二次國民投票。 路透社分析說，特雷莎·梅的殺手鐧是爭取反對黨工黨的支持。10項內容中包括，關於關稅同盟，議會可以選擇暫時留在歐盟關稅同盟的方案。其中包括將勞動和環境維持在歐盟水平等工黨壹直以來要求的內容。特雷莎·梅在過去6周試圖就“脫歐”協議案與工黨達成協議，但上周最終破裂。 政治專門媒體《政客》分析稱，“受到辭職壓力的梅首相祭出了最後的絕招”，“如果議員們連國民投票方案都予以拒絕，（梅首相）可能會進壹步施壓，要求議會通過自己的協議案”。 不過，特雷莎·梅的方案在保守黨和工黨都遭到了“十字炮”。雖然特雷莎·梅算是積極向工黨求愛，但工黨黨首傑裏米·科賓明確表示拒絕說：“這只是對上周與我們談崩的壞談判案進行重新包裝的水平。”工黨希望與歐盟建立永久性關稅同盟，要求全民公決方案也應包含廣泛內容，足以修改“脫歐”協議草案本身。 對於與工黨達成協議的企圖，保守黨壹直不以為然，直到特雷莎·梅打出第二輪全民公決這張牌後，保守黨內壹片爆發。保守黨議員羅伯特·哈爾芬指責稱：“舉行國民投票是推翻（特雷莎·梅）當選首相後所有言論的行為，是對2016年國民投票的背叛行為。”西蒙·克拉克議員等對特雷莎·梅持友好態度的保守黨議員也表示反對。被視為下屆保守黨黨首的前外交部長鮑裏斯·約翰遜說：“歐洲議會選舉在即，今天宣布這項議案只會讓（極右）‘脫歐’黨心情大好。” 歐盟的反應也很不爽。歐盟有關人士對《衛報》評價說：“對梅首相的期待已經破滅，在看到新總理的方案之前，壹切都只是噪音而已。”法國財政部長布魯諾·勒梅爾21日也對記者說，“隨著脫歐談判期限的延長，‘脫歐’黨進入歐洲議會變得非常麻煩，英國不如盡快走出歐盟”。

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