朝鮮常駐聯合國代表金成在聯合國要求美國歸還貨輪，展開輿論戰. May. 23, 2019 07:43. by 朴湧 parky@donga.com. 朝鮮在聯合國要求美國歸還以涉嫌違反對朝制裁為由扣押的“智誠”號貨輪，展開了輿論戰。美國政府稱“制裁必須履行”，事實上斷然拒絕了朝鮮的要求。 朝鮮常駐聯合國代表金成21日（當地時間）在美國紐約聯合國總部召開了14分鐘的記者招待會，指認“美國非法占有了我們的貨船，將其拖到了美屬薩摩亞”，“美國的單方面制裁和在領土外適用其國內法，是無法正當化的行徑”。 金成強調：“美國應該認真思考此舉給未來局面帶來的結果”，“必須立即歸還我們的貨船。”他同時警告說：“我們將密切關註美國的壹切行動。”他在結束6分多鐘事先準備的開場白後，接受了采訪團的提問，但是沒有正面回答。 此前，朝鮮14日以外務省發言人的名義發表談話，譴責美國扣押朝鮮貨船的行為。18日，金成曾致函聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯，要求聯合國層面采取緊急措施。 對此，聯合國副發言人法爾漢·哈克在接受本報電話采訪時說：“秘書長不會就此采取其他立場或行動。”對於朝鮮聲稱美國違反國際法，哈克解釋說：“他提到的是《聯合國憲章》第39條（破壞和平的侵略行為），這將由安理會來做出的判斷”，“目前安理會還沒有對此進行討論或會議的日程。” 美國強調維持對朝鮮制裁，實際上拒絕了朝鮮歸還船只的要求。針對本報就朝鮮記者招待會提出的問題，美國國務院表示，“正如聯合國安理會決定的那樣，國際社會的制裁必須維持，並由所有聯合國成員國執行”。他還表示：“特朗普總統表示，他相信朝鮮國務委員會委員長金正恩履行無核化承諾”，“美國為此打開了外交談判的大門”。

한국어