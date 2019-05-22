文在寅失言“短途導彈”，應正視現實而不是對朝懷柔. May. 22, 2019 08:03. . 文在寅總統昨天邀請韓美軍隊指揮官訪問青瓦臺時表示：“韓美的緊密合作在應對最近朝鮮發射的包括‘短途’導彈在內的發射體方面，也有閃光之處。”他還表示：“兩國發出冷靜、克制的壹種聲音，只要朝鮮不進行進壹步挑釁，就能維持對話的勢頭。”他在會見韓美聯合司令官羅伯特·艾伯拉姆斯等駐韓美軍首腦層時，也明確表示了無論如何也要恢復與朝鮮的對話的想法。 文在寅總統強調，只有鞏固的韓美同盟和銅墻鐵壁般的聯合防衛態勢，才是走韓半島和平進程之路的基礎。在這壹脈絡下，韓美軍方對4月4日和9日朝鮮發射導彈事件做出的低調應對，也有助於防止韓半島局勢惡化和恢復對話，對此予以高度評價。 但是這種“冷靜、克制的同聲”應對刻意回避朝鮮挑釁的實體，或刻意睜壹眼閉壹眼的過度小心，進壹步折射出對朝的低姿態，是什麽原因呢？韓國政府和軍方在朝鮮進行第壹次導彈挑釁後時過半個多月，就發射體的實際情況只是反復表示“正在進行精密分析”。就連美國政府和駐韓美軍也做出了“彈道導彈”的結論，但韓國政府態度依舊。 在昨天文在寅總統的發言中，出現了誰都能夠聽成“彈道導彈”的“短途導彈”的說法，很難將其視為單純的意外事件。青瓦臺糾正說，文在寅總統的說法是“短程導彈”的失誤。但是，這種意外事件的根源在於，必須否定朝鮮發射彈道導彈明顯違反聯合國制裁的現實。 2·28河內朝美首腦會談破裂後，朝鮮半島局勢處於隨時可能破裂的微妙和平、未來不可期的對話等待狀態。同時中斷朝鮮核、導彈挑釁和韓美聯合軍事演習，是出現朝美對話局面的前提，但如今正再次受到威脅。朝鮮國務委員會委員長金正恩雖然表示“美國應該在年底前作出決斷”，但如果不斷提高挑釁程度，韓半島局勢隨時可能回到前年年底的對峙局面。 旨在管控當前形勢的謹慎固然好，但真正重要的是正視現實。雖然未來“新韓半島體制”構想也需要實現，但也要應對即將到來的危機。特別是，現在應該仔細觀察韓國安保的基礎——與駐韓美軍的軍事合作是否在韓美同盟層面上正常運轉。

한국어