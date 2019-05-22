“怪物投手”柳賢振能否超越朴贊浩保持的MLB連續33局無失分記錄. May. 22, 2019 08:03. by 李憲宰 uni@donga.com. 美國當地媒體對以連續的好投登上美國職業棒球大聯盟(MLB)平均責任失分第一位(1.52)的“怪物投手”柳賢振(32歲•洛杉磯道奇隊)贊不絕口。 美國當地主要體育媒體21日發表的各隊“實力排名”中，柳賢振的名字如人們所預料的那樣占據了很大的比重。《ESPN》將道奇隊排在休斯頓太空人隊之後，占據球隊實力排行榜的第二位，並寫道“柳賢振的表演將繼續”。《雅虎體育》也把道奇隊選為第2位，並評價表示，“柳賢振賽季前簽約的1年1790萬美元幾乎等於偷盜。如果柳賢振繼續保持現在的狀態，道奇隊將成為在季後賽中很難擊敗的球隊。” 柳賢振的紀錄中，當地媒體關註的是連續局無失分記錄。柳賢振20日在與辛辛那提紅人隊的比賽中，展現出7局無失分的完美投球表現，延續著最近31局內一分未失的“吝嗇投球”。美國職棒大聯盟官方網站(www.mlb.com)等幾乎所有美國媒體都報道說，柳賢振躍升至道奇隊隊史最多局數無失分投球並列第10位。Mlb.com稱贊說，柳賢振裝飾了記錄書(歷史書)的其中一頁。主要報道道奇隊消息的“Dodger Nation”介紹了當天創造最多連續局無失分的道奇隊投手群，並將柳賢振與鮑勃•米勒(1964年)、費爾南多•瓦倫蘇埃拉(1980~1981年)等人一起排在並列第10位。 但是，美國媒體漏掉了一名選手。他就是一度作為道奇隊先發投手活躍在球場上的“韓國特級”朴贊浩(46歲)。他在2000年和2001年創下了連續33局無失分的紀錄。在2000年最後3場比賽(亞利桑那隊1場、聖地亞哥隊2場)上，他保持了25局無失分的記錄，之後他在2001年4月3日與密爾沃基隊的比賽中，作為韓國選手首次在揭幕戰上首發出場，並以7局無失分的成績成為勝利投手。隨著4月8日在與舊金山隊的比賽中在第2局被對方抓住機會丟分，他的連續局無失分記錄定格在了“33”這一數字上。33局無失分與道奇隊“活著的傳說”桑迪•庫帕克斯相同。如果朴贊浩被列入名單，截止到21日，柳賢振的排名應排在並列第11位。 包括朴贊浩和庫帕克斯在內，道奇隊中唯獨出現了很多位創造連續局無失分記錄的選手。保持著美職棒大聯盟歷史上最多的連續59局無失分記錄的奧雷爾•赫夏澤(1988年)和歷史第二位58局無失分(1968年)的唐•德瑞茲戴爾都是道奇隊出身。最近，2015年傑克•格林基(現亞利桑那隊)完成了連續45局無失分投球。克萊頓•克肖在2014年和2015年分別創造了連續41局和37局未失分的記錄。 按照計劃，柳賢振將在27日與匹茲堡隊的客場比賽中挑戰賽季第7勝。如果在初期的3局中以無失分堅持下去，就能同時超越朴贊浩和庫帕克斯。如果今後10局內都能保持無失分的進程，將與克肖並駕齊驅。 在最近一次采訪中，朴贊浩被要求與柳賢振進行比較，他當時高度評價了柳賢振， “現在的棒球比我那時更加精巧，水平也有所提高。”

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