四方形平面照片呈現“球”形立體. May. 22, 2019 08:03. by 金民 kimmin@donga.com. “照片框架外的空間能不能從概念上體現出來? 經過壹番思考,我終於想到了‘球’。” 來自德國、在韓國活動的藝術家伯爾尼特·哈爾夫赫爾(音譯,55歲)的個人展“同卻不同(Same same but different)”在首爾鐘路區畫廊舉行。展覽由球形照片的“Sphere(球)”和視頻靜止畫面羅列在平面的“Stories(故事)”連作組成。 記者15日在展廳內見到哈爾夫赫爾,他介紹說,“球”系列活動始於1994年。 “當時還沒有360度的攝像頭,連全景攝影技術也沒有。”用完全的模擬方式拍照,並把它們互相連接起來。這和大衛·霍克尼的‘photo collage(圖片拼接)’方式相似。” 哈爾夫赫爾出生在德國的烏爾姆,曾同時學習美術和物理學,對工學也很感興趣。制作完整的球形,在上面天衣無縫地貼好照片後,數次加噴環氧塗層的“球”作品,通常需要壹個月。集中於手工制作的工藝性很強。 展示的題目是考慮到如今比任何時候都形象豐富。然後借用了格特魯德·斯坦的詩《神聖的艾米莉》中的“玫瑰只是玫瑰(Rose is a rose, is a rose)”。他說:“雖然網上有很多形象,但我想告訴大家,在這些形象中,能夠產生不同的情感,形象仍然很重要。” 哈爾夫赫爾從2011年開始擔任中央大學美術系雕塑專業教授。1995年首次來到韓國旅行後,2000年通過首爾媒體城市雙年展等,往返於德國和韓國之間。定居韓國是從2006年停留在京畿道坡州河堤村的藝術家寓所時開始的。 “與喜歡政治性、社會性作品的德國不同,在韓國得到了很多關於概念性方面的良好反饋。當然,雖然涉及政治問題,但韓國似乎更喜歡間接的方式。” 另外羅列視頻劇照的《故事》系列是想展現視頻的時間概念而制作的。哈爾夫赫爾說:“我想嘗試把相機當作刷子使用。不過,相比針對特定的概念,更喜歡偶然出現的優秀的形象,所以才以這種方式工作。”展會將舉行到28日。諮詢電話:02-725-2930

한국어