四方形平面照片呈現“球”形立體. May. 22, 2019 08:03. by 金民 kimmin@donga.com. “照片框架外的空間能不能從概念上體現出來？ 經過壹番思考，我終於想到了‘球’。” 來自德國、在韓國活動的藝術家伯爾尼特·哈爾夫赫爾（音譯，55歲）的個人展“同卻不同（Same same but different）”在首爾鐘路區畫廊舉行。展覽由球形照片的“Sphere（球）”和視頻靜止畫面羅列在平面的“Stories（故事）”連作組成。 記者15日在展廳內見到哈爾夫赫爾，他介紹說，“球”系列活動始於1994年。 “當時還沒有360度的攝像頭，連全景攝影技術也沒有。”用完全的模擬方式拍照，並把它們互相連接起來。這和大衛·霍克尼的‘photo collage（圖片拼接）’方式相似。” 哈爾夫赫爾出生在德國的烏爾姆，曾同時學習美術和物理學，對工學也很感興趣。制作完整的球形，在上面天衣無縫地貼好照片後，數次加噴環氧塗層的“球”作品，通常需要壹個月。集中於手工制作的工藝性很強。 展示的題目是考慮到如今比任何時候都形象豐富。然後借用了格特魯德·斯坦的詩《神聖的艾米莉》中的“玫瑰只是玫瑰（Rose is a rose， is a rose）”。他說：“雖然網上有很多形象，但我想告訴大家，在這些形象中，能夠產生不同的情感，形象仍然很重要。” 哈爾夫赫爾從2011年開始擔任中央大學美術系雕塑專業教授。1995年首次來到韓國旅行後，2000年通過首爾媒體城市雙年展等，往返於德國和韓國之間。定居韓國是從2006年停留在京畿道坡州河堤村的藝術家寓所時開始的。 “與喜歡政治性、社會性作品的德國不同，在韓國得到了很多關於概念性方面的良好反饋。當然，雖然涉及政治問題，但韓國似乎更喜歡間接的方式。” 另外羅列視頻劇照的《故事》系列是想展現視頻的時間概念而制作的。哈爾夫赫爾說：“我想嘗試把相機當作刷子使用。不過，相比針對特定的概念，更喜歡偶然出現的優秀的形象，所以才以這種方式工作。”展會將舉行到28日。諮詢電話：02-725-2930

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