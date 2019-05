英國甲殼蟲博物館正式向防彈少年團發出邀請. May. 22, 2019 08:04. by 林熙允記者 imi@donga.com. 英國的甲殼蟲博物館正式邀請防彈少年團(BTS)。據本報21日確認的消息稱,位於英國利物浦的世界最大甲殼蟲常設展館“甲殼蟲樂隊博物館(The Beatles Story)”宣布,“希望BTS在訪問英國時能到博物館參觀”。 邀請函以“致親愛的JIN(金碩珍)、SUGA(閔玧其)、J-HOPE(鄭號錫)、RM(金南俊)、JIMIN(朴智旻)、V(金泰亨)、JUNG KOOK(田柾國)”為開頭。甲殼蟲樂隊博物館方面解釋了邀請背景,“最近通過(美國CBS電視臺)《The Late Show with Stephen Colbert》(以下科拜爾秀)節目,很高興看到防彈少年團向世界展示披頭士精神。就像1964年2月甲殼蟲樂隊在《艾德薩利文秀》中做的那樣,這次大家在美國電視上創造了防彈少年團狂熱愛好者(Mania)獨有的瞬間。” 此前,防彈少年團於15日(當地時間)出演《科拜爾秀》,再現了甲殼蟲樂隊首次參加美國電視節目的場面。成員們穿著和甲殼蟲樂隊穿過的類似的黑色正裝,演唱了自己的歌曲和甲殼蟲樂隊的名曲《Hey Jude》。舞臺背景的鼓點上,用類似“BEATLES”的字體寫著“BTS”的標誌。 防彈少年團將於下月1日在英國倫敦溫布利體育場演出。預計他們將留在英國停留幾天,參加宣傳活動。甲殼蟲樂隊博物館的宣傳理事戴夫•米爾納曾建議說:“如果防彈少年團來訪,我鄭重提議舉行VIP私人巡回演出。對我們來說,這將是一種榮譽。或許在這裏舉行演出怎麽樣。”博物館方面說:“再次祝賀(科拜爾秀的)節目成功,並祈願巡演圓滿成功。希望馬上就能見面。” 甲殼蟲樂隊博物館建於1990年,位於聯合國教科文組織世界文化遺產利物浦的阿爾伯特碼頭。目前正在展示甲殼蟲樂隊成員曾使用的樂器和親筆歌詞等各種收藏品。博物館每年接待數十萬名遊客,是代表利物浦和英國的旅遊勝地。博物館的多媒體引導器上,有約翰•列儂的妹妹朱莉婭•貝爾德錄制的說明。從2017年開始還提供韓語服務。 韓國披頭士粉絲俱樂部會長、甲殼蟲樂隊博物館韓國宣傳大使徐康錫(音)表示:“披頭士成員們的故鄉利物浦市直營的唯一披頭士博物館正式邀請防彈少年團是非常罕見的事情,非常具有象征意義。”

