中國反美感情高漲+習近平向大長征紀念碑獻花. May. 22, 2019 08:04. by 尹完準 zeitung@donga.com. “華為的產品非常優秀，中國正在日益強大。現在買智能手機，我就買華為。” 在中美貿易戰高潮叠起之際，21日上午，剛剛走出年輕人常去的北京三裏屯壹家華為專賣店的30多歲中國女顧客劉女士在接受記者采訪時如是說。她說：“並不是因為愛國心才莫明其妙地要買，而是IPhone（質量）不好。如果質量好，不管是華為還是IPhone，什麽都可以用”，“我不同意以愛國為名搞抵制蘋果的運動。”同樣從華為賣場裏走出來的趙先生（25歲）也表示：“愛國和購買智能手機是兩回事。買國產品不是愛國。” 但與實體店裏的情況不同，在中國社交媒體微博等網絡上，主張“購買華為”是愛國行為、主張抵制包括蘋果在內的美國產品等鼓吹反美情緒的煽動正在擴散。在微博上，有網友貼出了某酒店企業“向使用華為（手機）的員工發放200元獎勵”的通知照片。在微博上其他企業的公文中，還寫道，不僅是IPhone，還“不要買美國汽車、肯德基、麥當勞，也不要去美國旅遊”的要求。最後還警告稱，“如果違反就解雇”。 華為創始人任正非在接受中國中央電視臺等中國媒體采訪時表示：“我的孩子也喜歡蘋果，不喜歡華為。我的家人現在都在用Iphone，我還送他們蘋果筆記本電腦”。意外的發言讓網民大為震動。他說：“有壹種情緒正在把全社會的愛國情緒綁在華為身上”，“我們阻止人們喊出（愛國情緒）口號。不能煽動民族情緒。” 在這種情況下，中國國家主席習近平20日造訪上個世紀30年代中國紅軍的大長征出發地——江西省贛州市於都縣，向長征出發紀念碑獻了花。對此，有人分析說，這是在堅定決心要把與美國的貿易戰爭引向持久戰。中美貿易談判代表、副總理劉鶴陪同訪問。

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