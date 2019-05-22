日本外相呼籲“文在寅總統應對征用問題”. May. 22, 2019 08:04. by 常駐東京記者朴亨俊、文炳基記者 weappon@donga.com. 日本外相河野太郎21日在例行記者會上談到強制征用問題時表示：“希望文在寅總統能夠切實負起責任，作出回應。”這是日本政府人士首次就強制征用問題敦促文在寅總統直接應對。 河野太郎21日就強制征用問題表示：“我認為，韓國方面不希望韓日關系繼續惡化。”他說：“因為李洛淵總理總管這個問題，日方壹直采取遏制性應對措施。多少還需要壹段時間。但聽說李總理說‘韓國政府能做的有限’”，“再這樣下去就沒有辦法了。這是兩國關系中的重要事態。”此前的15日，李洛淵總理在韓國新聞廣播編輯人協會討論會上表示：“司法程序正在進行，政府出面做什麽不符合三權分立原則。” 河野太郎還表示：“如果有必要，希望在國際司法場所切實解決這壹問題。”這意味著，如果根據《請求權協定》進行的雙邊磋商及仲裁委員會的會議全部流產，日本將訴諸國際法院。 青瓦臺就日本要求成立強制征用仲裁委員會壹事表示：“這是外交部應該應對的問題”，“據我所知，（外交部）表明了慎重考慮的意思。”但是，青瓦臺內部對於河野太郎敦促文在寅總統采取負責任的應對措施的發言，也有人反應激烈，認為“這是無助於事態解決的發言”。青瓦臺相關人士表示：“政府不能介入大法院判決的方針沒有改變”，“正在繼續為摸索解決方法而努力。”

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