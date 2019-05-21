“韓國野獸”柳賢振取得賽季第6勝，有望競逐賽揚獎. May. 21, 2019 07:45. by 李沅柱 takeoff@donga.com. 平均責任失分排在美國職業棒球大聯盟(MLB)全體第1位(1.51)，國家聯盟多勝部門共同位居第1位(6勝1負)。 “韓國野獸”柳賢振(32歲•洛杉磯道奇隊)正向著美職棒大聯盟最佳投手前進。 20日，柳賢振在美國俄亥俄州Great American球場舉行的與辛辛那提紅人隊的客場比賽中，展現出7局無失分的好投表現，帶領球隊以8比3大勝對手，並取得了個人賽季第6場勝利。這是柳賢振本賽季首次在非主場的客場比賽中獲勝。有預測稱，憑借出色的表現，柳賢振十分有希望去競逐MLB每年頒給聯賽最佳投手頒發的賽揚獎(Cy Young Award，年度最佳投手大獎)。雖然是賽季初期，但各種指標都提高了柳賢振獲得賽揚獎的期待感。 柳賢振在本賽季共出戰了9場比賽。從2011年以後在國家聯盟獲得賽揚獎的選手們的9場比賽出戰指標來看，柳賢振目前的成績絕對是顯眼的。 2012年效力於紐約大都會隊的R A迪基(45歲)在9場比賽中與柳賢振一樣都取得了6勝1負的成績。但是當時迪基的平均責任失分高達3.61，是柳賢振的兩倍以上。2011、2013、2014年等最近10年間三次獲得賽揚獎的隊友克萊頓•克肖(31歲)也在2014年以9場比賽為準，取得了6場勝利。但是克肖當時的敗局數比柳賢振多1次，平均失分也達到了2.92，比柳賢振要高出不少。 ESPN統計的“賽揚積分”中，在國家聯盟賽揚獎熱門候選人中，柳賢振也排名第一。截止到20日，柳賢振以64.6分的成績位居國家聯盟首位。領先排在第二位的隊友肯利•揚森(32歲)3.0分。賽揚積分是根據投手的參賽場次和首發場次、消化局數和平均責任失分、三振數、勝負數等10個要素計算出來的。從2011年開始到去年為止，8年期間共有6人獲得賽揚獎。美國聯盟賽揚積分第一名的是賈斯汀•沃蘭德(休斯頓隊)，積分為77.2分。目前他的戰績為7勝1負，比柳賢振多1勝。但是平均失分2.38，還是高於柳賢振。賽揚獎在美國聯盟和國家聯盟各選出一人。 博彩公司也在關註柳賢振獲得賽揚獎的可能性。從美職棒大聯盟相關博彩公司“FanDuel”最近發表的賽揚獎候選人賠率來看，柳賢振的賠率為1賠11，排在第5位，獲獎可能性較高。該博彩公司認為最有可能獲獎的選手是麥克斯•舒瓦澤爾(華盛頓隊，1賠4)，接著是去年獲獎者雅各布•德格羅姆(紐約大都會隊，1賠4.9)、路易斯•卡斯蒂略(辛辛那提隊)、斯蒂文•斯特萊斯伯格(華盛頓隊)。賠率越低，說明獲獎概率越高。 縱觀歷屆賽揚獎的獲獎成績，在取得20勝以上的同時，敗局數往往保持在個位數。以美職棒大聯盟的先發投手為例，每年要參加162場比賽，並有30次左右的出場機會。如果柳賢振能延續目前的趨勢，獲得賽揚獎將不再是遙不可及的夢想。只是過去經常受傷的他的身體狀況是關鍵所在。

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