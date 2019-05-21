日本進入把征用問題變成國際紛爭的程序，韓日關系不能再被擱置不理. May. 21, 2019 07:45. . 圍繞日本帝國主義強占時期強制征用的賠償判決，日本政府昨天向韓國提出交給包括第三國委員在內的仲裁委員會。日本自去年10月底韓國大法院做出判決以來，根據1965年簽署的《韓日請求權協定》糾紛解決程序，采取了雙邊協商→第三國仲裁委員會的程序。如果韓國不予回應，則有可能向國際法院提起訴訟。這壹過程如果沒有韓方的同意就不會成立，但通過這壹過程，似乎想達到凸顯本國徹底“依法”行動的“國際宣傳”效果。 日本政府對此問題的態度非同尋常。副首相麻生太郎等政府實權人物接連表示，如果日本企業資產遭到扣押，日本將會進行報復。在這種情況下，受害者們以被判強制賠償的企業為對象，正在采取資產變現措施。自大法院做出判決以來，韓日關系壹直持續著漫長的惡性循環，這個問題誰也無法提出有效的解決方案。 值得慶幸的是，最近兩國都出現了應該恢復韓日關系的聲音。日本防衛大臣巖谷毅18日表示，“希望與韓國恢復原來的關系”，表達了改善韓日軍事合作關系的意願。發言的根底可能是日本主流的安保意識，即在即將面臨朝核和中國擴張主義的東亞，“韓美日、韓日合作”非常重要。有人分析說，韓日國防部長會談將於下月初在新加坡舉行的亞洲安全保障會議上舉行。另外，傳來了去年日本國內K-POP的銷售額接近3000億韓元、刷新了歷史最高紀錄等消息，旅遊和文化等民間關系依然活躍。 韓國政府就強制征用賠償判決表示，“民間之間的司法紛爭政府無權幹涉”，壹直拒絕響應政府間磋商。文在寅政府也正式表明了同時推進解決歷史問題和面向未來關系發展的“雙軌制”基調。其結果，事實上除了對關系惡化置之不理之外，沒有別的努力。以6月底在大阪舉行的二十國集團（G20）峰會為契機，韓日首腦間應該恢復對話。如果首腦間開始對話，對於強制征用的賠償判決，政府和民間圈都會逐漸打開討論的渠道。

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