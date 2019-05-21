弗裏德裏希大帝的外交術. May. 21, 2019 07:45. . 1740年5月30日，弗裏德裏希二世登基成為國王，他為把德國打造成歐洲強國、普魯士統壹德國打下了基礎。當年10月，卡爾六世在奧地利去世，女兒瑪麗亞·特雷齊亞繼承王位。同年12月，弗裏德裏希突然進攻奧地利的施萊辛。這是奧地利王位戰爭，也是從7年戰爭發展成為後來下壹代的拿破侖征服戰爭的世界大戰的開始。 在王子時期，弗裏德裏希是壹個厭惡軍事訓練，熱愛學問、文學和藝術的進步人物。因此，他即位後立即展開的行動就是侵略戰爭，這讓歐洲感到震驚。然而，這個驚異卻根本不算什麽。在這場入侵之後的七年戰爭中，這位“文學青年”以驚人的戰術和軍事眼光震驚了世界。弗裏德裏希國王去世後，法國軍事天才拿破侖征服了普魯士，訪問了弗裏德裏希國王之墓。在他的遺體前，拿破侖回頭看著跟隨他的部下說：“諸君們脫帽致敬吧。如果這位先生還活著，我們來不了這裏。” 弗裏德裏希的軍事能力在沒有硝煙的戰爭——外交上也非常出色。他前往施萊辛時，事先根本就沒有與法國進行任何交流。但是，他認為法國肯定會與普魯士步調壹致，於是對法國國王使節這樣說。“我們是去為妳們打仗的。”正如他預測的那樣，法國參戰了。弗裏德裏希從權利的立場來看待外交，先奪牌後預測對方的反應並采取行動。這種姿態使他成為“近代德國的大王”。 最近朝鮮對俄羅斯的求愛以挫折告終。朝鮮給不了俄羅斯任何利益。即便有，也不能彌補由此造成的損失。這是繼在越南與美國的外交失敗後的又壹慘案。朝鮮難道不應該參考弗裏德裏希大王的外交嗎？

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