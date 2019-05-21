繼餃子之後紫菜將成為CJ下一代食品的勝負手. May. 21, 2019 07:45. by 黃聖皓 hsh0330@donga.com. CJ第一制糖開始進軍被稱為“食品產業的半導體”的全球紫菜市場。繼成為熱門商品的“必品閣(bibigo)餃子”之後，紫菜將作為下一代食品亮相。因為制作成餅幹的紫菜味道讓全世界人開始喜歡上了。2017年首次超過5億美元(約5967億韓元)的國內紫菜出口額，到2024年將有望翻一番。 CJ第一制糖正在致力於確保全球生產設施。20日，CJ第一制糖表示：“為了攻占東南亞地區的紫菜市場，正在將位於越南的紫菜工廠的設施規模擴大到原來的3倍。”該工程能將年產50噸規模的產量提高到150噸。目標是今年下半年(7~12月)完工。美國西部地區也正在建設紫菜工廠，預計也將在今年下半年結束工程。 不僅是海外生產設施的擴大，CJ第一制糖在上個月初還確保了韓國國內最大的紫菜生產企業之一的三海商社80%的股份。從去年開始共投資738億韓元。三海商社成立於1968年，擁有20多項與紫菜相關的專利，是對紫菜具有專業性的企業。 2006年進入紫菜產業的CJ第一制糖為了制定進軍世界市場的“發展藍圖”，最近在總公司成立了特別工作小組(TF)。將專門研究紫菜的人力從原來的2名增加到6名，正在加快研究開發(R&D)的進程。CJ第一制糖的相關人士解釋說：“在創造覆蓋國內外的生產條件的同時，將利用三海商社的經驗，在全球市場上提高銷售額。” CJ第一制糖之所以關註紫菜，是因為全球紫菜市場的高增長可能性。據韓國農水產食品流通公社(aT)透露，預計到2024年，國內的紫菜出口規模將達到10億美元(約1.1932萬億韓元)。2007年只有49個國家進口紫菜，而去年增加到了136個國家(韓國貿易統計振興院資料)。因為之前只有東北亞地區人們食用的紫菜開始作為健康零食受到關註，並在全世界走紅。作為下酒菜也備受矚目。西方人稱紫菜為“Black Paper”的時代已經過去了。 紫菜的商業原料生產只在韓國、日本、中國等3個國家可行，這也是CJ第一制糖將紫菜選為下一代食品之一的原因。韓國紫菜的價格比日本便宜，而且厚度適於制作餅幹。日本紫菜厚，常搭配米飯或壽司食用，而中國紫菜則主要用來泡紫菜湯。2000年以後成為紫菜出口國的泰國，從韓國、中國、日本進口原料，加工後出售給東南亞地區。 CJ第一制糖的戰略能否成為進一步發展國內紫菜產業的契機，備受業界內外關註。海洋水產部於2017年9月發表了《紫菜產業發展方案》，指出有必要改善陳舊的產業結構、開發高附加值新產品、加強質量衛生管理等。CJ第一制糖的相關人士表示：“目前，餅幹用紫菜由泰國主導，壽司用紫菜由日本主導。為了今後讓紫菜成為K食品的一個軸心，將強化R&D。”

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