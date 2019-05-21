連特朗普也介入，墮胎爭論在美國大選中迅速升溫. May. 21, 2019 07:45. by 常駐華盛頓記者 李正恩 lightee@donga.com. 在美國阿拉巴馬州通過了禁止因強奸及近親相奸關系而懷孕的墮胎的法案後，圍繞墮胎問題的爭論正在成為2020年大選的主要議題。民主黨女性大選候選人們壹致表示反對，正在針對共和黨和特朗普政府展開攻勢。 美國總統特朗普18日明確表示自己是墮胎反對者，但也提出了三個例外條件。他當天在推特上寫道：“雖然尊重生命（pro-life），但在強奸、近親相奸、保護產婦生命時是例外。”他還說：“這與前總統裏根采取的立場相同。” 1967年，時任加利福尼亞州州長裏根簽署了壹項法案，允許對強奸及近親相奸等例外事例墮胎。分析認為，特朗普當天的講話表明他並不反對墮胎，是為了在獲得保守選民支持的同時，與阿拉巴馬州嚴厲的墮胎禁令劃清界限，避免刺激女性選民。 但是美國媒體評價稱，特朗普當天的發言對墮胎贊反兩論火上澆油。《華盛頓郵報》當天報道說：“連總統也介入墮胎爭論，加劇了共和黨內部的分裂。”這意味著州議會通過的法律已成為華盛頓中央政壇的雷管。去年輿論調查公司蓋洛普的調查結果顯示，60%的美國人認為早期墮胎應該合法。另外，64%的調查應答者表示：“1973年承認女性墮胎權的‘羅伊訴韋德案’判決不能被推翻。” 僅本周就有至少6個市民團體計劃在全國範圍內舉行示威，反對阿拉巴馬州法案。他們還決定刊登針對共和黨地區女性選民的大規模廣告，批評阿拉巴馬禁止墮胎法存在的問題。 民主黨大選候選人們也打響了炮火。國會參議員基爾斯丁·吉利布蘭德（紐約州）當天參加哥倫比亞廣播公司（CBS）節目時說：“總統已開始對美國婦女發動了戰爭。雖然這是壹場總統想要的戰爭，但最終他會輸掉。”參議員伯尼·桑德斯（佛蒙特州、無黨派）也加入爭論，他表示，“根據與醫生商議的結果，女性應該有決定墮胎的自由。醫學問題成了政治問題”。 面對強烈的反對輿論，共和黨議員態度模棱兩可。參議員科裏·蓋特納（科羅拉多州）對美國政治專業媒體《政客》表示，“（我）反對墮胎，但這取決於各州的決定”。

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