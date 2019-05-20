公司活著才有員工的平凡真相. May. 20, 2019 07:45. by 河任淑記者 artemes@donga.com. 雙龍汽車勞動組合（工會）委員長聽到車輛銷售停滯的消息，在上個月向營業本部長提議進行面談。在聽到“1月-3月因雷克斯頓、科蘭多等新車效應導致不錯的銷量進入4月份後表現不佳”的回答後，他這樣問道：“有沒有什麽事可以幫忙？” 雙龍汽車是虧損公司。從2009年以來，除了2016年，每年都是赤字經營。如此壹來，已經很長時間從國內銀行借不到運營資金，負債比率為零。大股東印度馬恒達汽車公司雖然先後兩次提供近1000億韓元資本金，但對虧損公司註資畢竟力量有限。因此，雙龍汽車只有通過提高工廠運轉率來提高收益性，成員才能拿到工資。工會非常清楚這壹點。原因是，由於經營困難，在勞資雙方極端對立的情況下，公司進入了法定管理狀態，有2600多人在2009年離開公司的經驗。工會委員長之所以問“有沒有什麽事情可以幫忙？”，是因為他認識到只有工廠運轉、勞動者才能生存的平凡事實。 在雙龍汽車公司，如果工會執行人員沒事可幹而在生產線之間走動，職員們就會說這樣的話：“妳也幹點活兒吧！”通過雙龍汽車工會委員長今年年初接受本報采訪時說的話，就能看清楚雙龍汽車員工的心態。“大股東要投資，管理層要多賣車，我們工人要努力造車，挽救公司。”如果被解雇者在年內全部復職，過去的過激工會執行部也將回到雙龍汽車。但資方並不十分擔心。因為他們認為，結構已經很難回到從前的氛圍。 從某種角度來說，雙龍汽車工會的反應令人耳目壹新，這是因為工會處處存在常識不通的現象。 經過11個月的長時間陣痛，最近2018年在勞資間工資及團體協議上暫時達成協議的雷諾三星汽車也是如此。去年10月以來，雷諾三星工會以上調工資、重新安排生產線時加強工會立場等為由，進行了62次部分罷工，得到了該得到的，並就工資、團體協商達成了協議。 在此期間，公司經營狀況出現了惡化。以4月份為準，雷諾三星汽車的累計銷量為52930輛，同比急劇減少39.6%。占工廠生產量壹半的日產“Rogue”的委托生產量今年預定為10萬輛，減少到了6萬輛。能否確保明年的貨量，目前尚不明朗。如果21日經過工會成員的投票表決，該公司下月就要直接進入2019年工資、團體協商。 現代重工業工會也從不久前開始進行部分罷工。該公司的焦點是“總部遷往首爾”。收購大宇造船海洋的現代重工業計劃31日將現有的現代重工業分為韓國造船海洋的中間控股公司和現代重工業的事業公司。韓國造船海洋的總公司定在首爾後，工會以反對物質分割為由進行罷工。 今年，造船、重工業因全球需求萎縮和中國的猛烈追擊，壹度跌入谷底，但隨著液化石油氣船的供應量增加，勉強得以喘息。更何況，造船出口的現代重工業總公司今後仍然是在蔚山。 韓國造船海洋是以現代重工業、大宇造船海洋、現代三湖重工業、現代尾浦造船為下屬進行研發活動的機構。經營上判斷認為，單純建造船舶無法戰勝中國，無法守住世界第壹的位置，只有在首爾設立總公司，確保優秀人才，加快研發步伐，才有未來。這樣的判斷是否成為罷工的對象，不禁令人好奇。

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