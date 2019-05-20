“希望和5G韓國合作”，海外企業紛紛向韓國移動通信業界拋出橄欖枝. May. 20, 2019 07:45. by 郭道英 now@donga.com. 海外企業正不斷向在世界上第一個取得5G通信商業化權利的韓國移動通信業界拋出橄欖枝。各國代表通信企業和全球信息通信技術(ICT)企業代表為了討論與韓國的合作方案，接連訪問了韓國。5G基礎B2C(企業和消費者之間的交易)市場還處於初期階段，因此他們希望通過韓國市場，探討多種事業的可能性。 ○ KT會長黃昌圭會見俄羅斯通信企業首長 KT方面17日表示，包括俄羅斯最大的通信企業移動電視系統(MTS)集團首席執行官(CEO)阿列克謝•科爾尼亞在內的主要管理人員訪問了韓國，並參觀了國內5G服務現狀。MTS是在俄羅斯、東歐、中亞擁有1億用戶的通信公司。 當天，KT會長黃昌圭和科爾尼亞CEO在首爾鐘路區KT大廈會面，雙方討論了全球事業合作方案。目前，MTS已經在俄羅斯境內建立了最大的物聯網(IoT)系統，並計劃今後在IoT上嫁接人工智能產品。因此，據悉科爾尼亞CEO對國內推出的AI和智能家庭等相關事業領域進行了仔細觀察。與此同時，MTS集團的管理層親身體驗了職業棒球直播和智能電視等基於5G的B2C服務，同時檢驗了在俄羅斯具體展開5G服務的可能性。 MTS方面尤其對以家庭用電視為基礎的人工智能服務“GiGA Genie”表示了關註。因為在全球市場，谷歌(谷歌家庭)和亞馬遜(Alexa)等ICT平臺企業主導AI市場，而與此相反，GiGA Genie是通信公司以有線服務(TV)為基礎擴大AI市場的很好事例。 KT方面表示：“MTS將AI和IoT領域作為戰略優先順位事業，所以對韓國的5G服務表現出了極大的關註。集中討論了與KT的各種合作方案。” ○ SK電訊社長朴正浩會見微軟和新加坡電信CEO 此前，SK電訊社長朴正浩也於上月9日迎接了新加坡最大的通訊事業者、東南亞地區信息平臺事業者新加坡電信集團總裁及首席執行官(CEO)蔡淑君的參觀訪問。此前的3月，他還在美國華盛頓州雷蒙德的微軟(MS)總部會見了CEO薩蒂亞•納德拉，並領導了諒解備忘錄(MOU)的簽署。 在全球5G基礎市場剛剛打開的情況下，海外廠商也面臨著各種合作的可能性。據悉，新加坡電信主要關註遊戲和電子競技等，微軟則非常關註AI、雲計算和實感型媒體業務合作。微軟擁有可穿穿戴式全息設備“Holo Lens”，SK電訊在增強現實(AR)和虛擬現實(VR)源泉技術和影像(Oksusu)、音樂(Flo)等領域擁有豐富的流媒體服務經驗。 據悉，兩家公司為了今後發掘事業機會，在各領域組成協議體，指定負責人等，著手進行實質性合作的具體行動。微軟首席副總裁簡森•根德表示：“通過與SK電訊的戰略夥伴關系，微軟期待在加速電信行業數字變形方面發揮重要作用。我們希望通過雲計算和AI為客戶提供創新和全新的服務。”

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