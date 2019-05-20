6•25戰爭中失去生命的美軍士兵時隔69年葬在在同一戰鬥中犧牲的雙胞胎兄弟身邊. May. 20, 2019 07:45. by 崔智善 aurinko@donga.com. 在6•25戰爭中失去生命的美軍士兵時隔69年後，葬在了在同一戰鬥中犧牲的雙胞胎兄弟身邊。戰死時兄弟倆的年齡只有19歲。 17日(當地時間)，美聯社(AP)報道說，在美國伊利諾伊州斯特林市卡爾伯裏墓地舉行了在6•25戰爭中戰死的上等兵約翰•克雷布斯(照片)的遺體安葬儀式。約翰上等兵的遺骸被埋在了雙胞胎兄弟喬治上等兵的身邊。 曾經是孤兒的兩人一起在故鄉伊利諾伊州加入了軍隊，投身於6•25戰爭。他們隸屬第三大隊L中隊第24步兵師第21步兵團，1950年7月11日在全義•鳥致院戰鬥中與朝鮮軍作戰時戰死。據悉，雙胞胎兄弟喬治上等兵在戰鬥中沒有看到約翰上等兵，在返回途中失去了生命，因此更加令人惋惜。 此後，約翰上等兵被歸類為“戰鬥中下落不明者”。美國戰俘和失蹤者確認局(DPAA)表示，約翰上等兵的遺骸和遺物1951年回到了祖國，但因技術問題未能確認身份。之後在去年12月，利用牙齒和放射線、人類學的比較分析等多種技術，成功確認了身份。DPAA表示：“感謝在鄉軍人會幫助我們履行這一使命(確認參戰勇士的身份)。” 參戰勇士時隔69年重返故鄉，美國置備了最後的禮遇。當天，摩托車隊領著裝有約翰上等兵遺骸的車輛從葬禮場一直開到了墓地。警察、消防員等制服公務員緊隨其後。由6名身穿制服的軍人負責運靈柩。被美國國旗星條旗覆蓋的棺木到達墓地後，等待的人舉手敬禮。約翰上等兵的侄子從軍隊那裏接過了星條旗。 根據DPAA的報告，在6•25戰爭中，有8156名士兵在戰鬥中下落不明。其中只有494人的身份得到確認。DPAA表示，正在盡一切努力確認使用最新技術獲取的遺骸的身份。

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