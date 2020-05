‘이태원 게이클럽 방문’ 용인 20대 확진자 ‘접촉자’도 확진 판정

뉴스1 DBⓒ 뉴스1

신종 코로바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받은 20대 남성이 서울 용산구 이태원의 한 게이클럽을 방문한 것으로 파악됐다. 관계 당국이 클럽 접촉자 등을 조사 중인 가운데, 환자의 접촉자도 양성 판정을 받은 것으로 나타났다.용인시는 7일 용인 66번째 확진자 A 씨(29·남성)의 역학조사 결과를 발표했다. A 씨는 2일 발열과 설사 등의 증세를 보였고, 6일 확진 판정을 받았다. 1일 오후 11시부터 2일 오전 4시 40분 사이 용인시 밖에 있었다.A 씨는 2일 오전 0시 20분부터 3시까지 이태원의 B클럽에 머물렀다. 게이클럽으로 유명한 B클럽은 소셜미디어를 통해 “현재 관계기관의 역학조사에 협조하며 적극적인 자세로 임하고 있다”며 “긴급 방역절차를 마쳤다”고 알렸다. 하지만 현재 이 게시물은 삭제된 상태다.집단 감염 우려가 커진 건 A 씨의 접촉자인 C 씨(31·남성)도 확진 판정을 받았기 때문이다. 안양시에 따르면 안양 23번째 환자 C 씨는 ‘무증상’이던 7일 오전 7시 30분 확진 판정을 받아 오전 10시 수원병원으로 이송됐다. C 씨의 부모는 자가격리 중이며 이날 코로나19 검사를 받을 예정이다.안양시는 “경기도 역학조사관이 자세한 감염경로와 확진자 동선 등을 조사 중”이라며 “역학조사가 완료되는 대로 정확한 세부정보를 알려드리겠다”고 밝혔다.정봉오 동아닷컴 기자 bong087@donga.com