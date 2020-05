트럼프, 김정은 건재에 “건강하게 돌아와 기쁘다” 트윗

도널드 트럼프 미국 대통령이 사망설까지 돌았던 김정은 북한 국무위원장의 복귀에 환영 트윗을 날렸다.트럼프 대통령은 2일(현지시간) 트위터에 “그가 건강하게 돌아온 것을 보게 돼 기쁘다(I, for one, am glad to see he is back, and well)!”고 짤막하게 올렸다.또 김정은 위원장이 순천 비료공장 준공식에 참석해 테이프를 끊는 장면 등을 올린 다른 사람의 트윗을 리트윗했다.트럼프 대통령은 앞서 전날에는 캠프 데이비드 별장으로 떠나기 전 백악관에서 김정은 건재에 대한 반응을 묻는 취재진의 질의에 “아직은 그에 관해선 얘기하고 싶지 않다. 나중에 적절한 시기에 말할 기회가 있을 것”이라고 말한 바 있다. 또한 트럼프 대통령은 김정은 위원장의 건강상황에 대한 질문에도 “말하고 싶지 않다”며 답변을 피했다.[서울=뉴시스]