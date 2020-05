오마이걸 효정, 싱그러운 봄의 여신 변신…상큼 에너지

필라테스S © 뉴스1

한편 ‘필라테스S’ 5·6월호 특별판은 오는 6일 발매된다.





(서울=뉴스1)

그룹 오마이걸(OH MY GIRL) 효정이 싱그러운 봄의 여신으로 변신했다.효정은 ‘오마이걸 효정의 봄에 또 설레봄’(SPRING LIKE HYOJUNG, HYOJUNG LIKE SPRING)을 콘셉트로 매거진 필라테스S 5·6월호 특별판 표지를 장식했다.최근 소속사 WM엔터테인먼트가 공개한 사진에는 화이트 컬러의 데님 오버롤 스커트와 블루 톤의 가디건을 매치한 효정의 모습이 담겨 있다. 일명 ‘뿌까 머리’를 완벽하게 소화한 효정의 섬세한 눈빛과 풍부한 감성이 고스란히 전해진다.또 함께 공개된 사진에는 효정이 꽃잎들이 펼쳐져있는 잎사귀에 누워 카메라를 응시하고 있다. 효정의 싱그러운 매력과 상큼한 에너지를 발산하며 숨길 수 없는 사랑스러움을 뽐낸다.‘콘셉트 요정’ 오마이걸의 리더답게 화보 촬영 내내 콘셉트를 완벽하게 소화해내는 효정의 프로페셔널한 면모에 현장 스태프들의 미소가 끊이지 않았다는 후문이다.