도널드 트럼프 미국 대통령이 30일(현지시간) 김정은 북한 국무위원장의 신변이상설에 대해 “무슨 일이 벌어지고 있는지 알고 있다(I understand what’s going on)”고 말했다.트럼프 대통령은 이날 백악관에서 기자들과 만난 자리에서 이같이 밝혔다.그러나 트럼프 대통령은 김 위원장의 현재 상태가 어떤지는 말할 수 없다며 “난 모든 게 잘 되길 바랄 뿐(I just hope everything is going to be fine)”이라고만 말했다.(서울=뉴스1)