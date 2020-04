트럼프, 김정은 건강이상설 관련 “언급하고 싶지않아…잘있기를”

도널드 트럼프 미국 대통령이 또 다시 김정은 북한 국무위원장의 건강이상설에 대한 구체적인 답변은 피하면서 잘 있길 바란다고만 답했다.28일(현지시간) 가디언에 따르면 트럼프 대통령은 이날 워싱턴 백악관에서 론 디샌티스 플로리다 주지사와 기자회견을 하며 김 위원장과 관련 “나는 그저 그 것(김 위원장의 건강이상설)에 대해 언급하고 싶지 않다”고 말했다.그러면서 “그가 그저 잘 있기를 바란다(I just wish him well)”고 우회적으로 언급했다.앞서 트럼프 대통령은 전날 백악관 기자회견에서 김 위원장 상태를 알고 있느냐는 질문에 “정확하게 말할 순 없지만, 그렇다. 내겐 매우 좋은 생각이 있다”라고 답했다.그는 “하지만 이에 관해 당장 말할 순 없다”라며 “나는 단지 그가 괜찮길 바란다. 나는 김정은과 매우 좋은 관계를 맺어왔다”고 했다.트럼프 대통령은 “나는 그가 어떻게 지내는지를 안다”라고 거듭 말한 뒤 “어쩌면 그리 머지않은 미래에 (정보를) 듣게 될 수도 있다(We will see you‘ll probably be hearing in the not too distant future)”고 말했다.최근 언론을 통해 김 위원장의 건강 이상 의혹이 부상했다. 28일 김연철 통일부 장관은 국회 외교통일위원회 현안질의에서 김 위원장의 건강 이상설과 관련 “정부의 공식입장은 특이동향이 없다는 것이 기본입장”이라고 밝혔다.[서울=뉴시스]