전 여친 살해 뒤 시신 유기…20대 男, 무기징역 구형

사진|뉴시스

오늘의 핫이슈

전 여자친구를 살해한 뒤 시신을 유기한 20대 남성에게 검찰이 무기징역을 구형했다.인천지검은 살인 및 사체 유기 혐의로 구속된 A 씨(28)와 사체 유기 혐의로 구속 기소된 B 씨(26)에게 각각 무기징역과 징역 4년을 선고해달라고 재판부에 요청했다.이날 검찰은 “피고인들이 공소사실을 모두 인정하고 있고, 자신의 범행을 반성하고 있다고 진술하고 있지만 실제로 범행을 반성하고 있는지 의문이 든다”며 “특히 A 씨의 경우 피해자가 살아있는 것처럼 가족과 수십회에 걸쳐 문자메시지를 주고받는 등 사건을 은폐했다”고 말했다.또 “A 씨는 지인과의 대화 녹취록에서도 ‘집에 사체가 있는데 무덤덤하다’ ‘사이코패스 같다’라며 시신 유기할 곳을 찾으며 셀카를 찍었다”며 “과연 반성하는지 의문이 든다”고 덧붙였다.A 씨는 최후진술에서 “저를 좋아하는 공범의 마음을 이용해 범행에 끌어들였다”며 “저 때문에 인생이 망가진 공범에 대해서는 최대한 선처해달라”고 호소했다.B 씨는 “피해자와 가족에게 죄송하다. 죄를 달게 받겠다”고 덧붙였다.앞서 A 씨는 지난 1월 12일 서울시 강서구의 주택에서 전 여자친구 C 씨의 목을 졸라 살해했다. A 씨는 C 씨와 결별 문제로 말다툼을 하던 중, 화가 나 C 씨를 때리고 목을 졸라 숨지게 했다.이후 C 씨의 집에 시신을 4일간 방치한 뒤 같은 달 15일 시신을 마대자루에 넣어 차량 트렁크에 넣은 뒤 인천 서구 경인아라뱃길에 유기한 혐의도 받는다.당시 B 씨는 A 씨를 도와 시신을 유기한 것으로 전해졌다.이들의 선고공판은 6월 16일에 열린다.최윤나 동아닷컴 기자 yyynnn@donga.com